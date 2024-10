KDE Plasma 6.2: nuova versione arriva in via ufficiale

Quasi quattro mesi dopo l'uscita di Plasma 6.1, seguita da quattro versioni minori, l'amato ambiente desktop KDE ha lanciato oggi l'attesissimo Plasma 6.2. Il nuovo aggiornamento porta svariate funzionalità per gli utenti che usano tavolette grafiche. È infatti presente una nuova sezione "Tavoletta grafica" in Impostazioni di sistema con strumenti per configurare il proprio hardware. KDE introduce una procedura guidata di calibrazione della tavoletta e una modalità di test. Vi è poi una funzionalità per definire la copertura dello schermo della tavoletta e un'opzione per riassociare i pulsanti della penna alle azioni del mouse. La cosa migliore è che è tutto integrato in Plasma, quindi non c'è bisogno di driver o software aggiuntivi dai produttori di dispositivi. Tuttavia, se la tavoletta non è ancora supportata, grazie al progetto "We care about your Input" sarà possibile aggiungerlo in seguito.

Plasma 6.2 include un supporto migliorato per il protocollo di gestione del colore Wayland. Questo è abilitato di default per garantire colori coerenti su tutti i monitor ed è fondamentale per i progetti creativi. Anche la gestione della luminosità per i profili HDR e ICC è stata ottimizzata, migliorando l'esperienza visiva per tutto, dalla progettazione grafica al gaming. Inoltre, una nuova funzionalità di tone mapping integrata nel compositore KWin di Plasma garantirà una migliore gestione delle immagini luminose.

KDE Plasma 6.2: le altre novità dell’ambiente desktop

Con Plasma 6.2, è possibile ignorare le applicazioni che impediscono al sistema di andare in stop o bloccarsi. Il widget Power and Battery offre ora un maggiore controllo sui profili di alimentazione. Per scorrere le opzioni di alimentazione basta tenere premuto il tasto Meta (Windows) e premere "B". Anche l'app store di Plasma 6.2 offre più funzionalità. Discover ora supporta i pacchetti PostmarketOS per dispositivi mobili. Inoltre, aiuta gli utenti a scrivere recensioni di app migliori e presenta in modo accurato le informazioni sulla licenza delle app. La nuova versione include una revisione importante della pagina Accessibilità delle Impostazioni di sistema. L'aggiornamento aggiunge anche filtri per il daltonismo e supporto completo per i "tasti fissi" su Wayland, rendendo più semplice la navigazione nel sistema per utenti con esigenze diverse.

Il nuovo update migliora anche l'interfaccia utente con modifiche ai colori di accento, alla barra delle applicazioni e al widget Explorer. Le finestre di dialogo e i pop-up hanno ora un aspetto più unificato. Inoltre, il Welcome Center, gli effetti sonori e le azioni hanno ricevuto tutti aggiornamenti per migliorare l'esperienza complessiva. Per scoprire tutte le novità di Plasma 6.2 è possibile visualizzare la pagina dell’annuncio ufficiale o controllare il changelog completo.

Per coloro che desiderano esplorare subito le nuove funzionalità dell'ambiente desktop aggiornato, è possibile scaricare distribuzioni come KDE Neon, Questa include già la versione 6.2 dell’ambiente desktop. Inoltre, per gli utenti di distribuzioni rolling-release come Arch e openSUSE Tumbleweed il nuovo ambiente desktop arriverà nelle prossime settimane.