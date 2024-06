KDE Plasma 6.1: ufficiale nuova versione dell’ambiente desktop

KDE Project ha annunciato la disponibilità generale di KDE Plasma 6.1 come l'ultima versione del proprio acclamato ambiente desktop per le distribuzioni GNU/Linux. Questo include nuove interessanti funzionalità come il supporto esplicito della sincronizzazione GPU per gli utenti NVIDIA per migliorare la loro esperienza Plasma Wayland se utilizzano anche lo stack grafico Mesa 24.1 e la serie di driver grafici NVIDIA 555. Offre inoltre supporto per il triplo buffering per animazioni e rendering dello schermo più fluidi e un migliore supporto per le app Flatpak. L’aggiornamento include anche una nuova pagina Desktop remoto in Impostazioni di sistema in cui è possibile attivare e configurare accessi remoti RDP. Vi è poi un nuovo effetto "Nascondi cursore" che nascondere automaticamente il puntatore dopo un periodo di inattività.

KDE Plasma 6.1 migliora anche le notifiche di sistema e aggiunge il salvataggio manuale della sessione e il ripristino della sessione sperimentale per Plasma Wayland. Inoltre, consente calcoli e conversione di unità dal launcher Kicker e migliora il supporto per le VPN WireGuard. KDE abilita il nuovo effetto "Scuoti il ​​cursore per trovarlo" per impostazione predefinita, introduce la possibilità di mantenere il colore della retroilluminazione sincronizzato con il colore dell'accento attivo sui laptop con tastiere retroilluminate RGB e aggiunge il supporto per l'aggiornamento manuale delle app Snap in Plasma Discover. Il nuovo update introduce anche pagine di Impostazioni di sistema più modernizzate e ricerca migliorata. Sono stati migliorati anche i widget Alimentazione e batteria, Orologio digitale e Sticky Notes. Infine, è da segnalare il supporto migliorato per le app XWayland e miglioramenti all'app Welcome Center e a Night Light.

KDE Plasma 6.1: le altre novità dell’aggiornamento

Il nuovo KDE Plasma 6.1 migliora anche l'interfaccia utente. Ad esempio, è possibile riattivare uno schermo in stand-by utilizzando una stilo. Anche l’icona del cursore durante il trascinamento delle finestre è stata migliorata. Vi è un nuovo effetto di zoom-out per la modalità Modifica di Plasma e la possibilità di configurare uno screen locker per sbloccare senza password. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.1 offre una nuova funzionalità per gli utenti di laptop Lenovo IdeaPad e Lenovo Legion. Gli utenti possono infatti configurare il livello di carica della batteria su un livello fisso specifico come l'80%, in modo da prolungare la durata della batteria. Inoltre, l’update introduce il supporto per il portale Input Capture che consente di acquisire eventi di input da dispositivi fisici o logici collegati.

Infine, i risultati di ricerca di KRunner danno ora priorità anche alle pagine Impostazioni di sistema. Inoltre, gli utenti Plasma ora possono configurare accessi remoti basati sul protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) da una nuova pagina Desktop remoto in Impostazioni di sistema e vi è un migliore supporto per le GPU AMD quando si utilizzano il driver AMDGPU open source. KDE consente alle app XWayland di rilevare la pressione di tasti non alfanumerici e di nascondere la barra di navigazione del widget del browser, ecc. Per conoscere tutte le modifiche di KDE Plasma 6.1 è possibile controllare il sito ufficiale KDE. Questo ambiente desktop dovrebbe presto entrare nei repository software stabili di popolari distribuzioni GNU/Linux, come Arch Linux, KDE neon, openSUSE Tumbleweed e Fedora Linux.