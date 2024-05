NVIDIA 555 avrà sincronizzazione esplicita GPU per Wayland

NVIDIA ha rilasciato la versione beta della serie di driver grafici NVIDIA 555 per piattaforme Linux, FreeBSD e Solaris con nuove funzionalità e vari miglioramenti. La più grande novità della prossima serie di driver grafici NVIDIA 555 è l'attesissimo supporto esplicito di sincronizzazione GPU per Wayland tramite il protocollo linux-drm-syncobj-v1. Quest’ultimo è stato recentemente implementato nelle principali versioni dell'ambiente desktop come GNOME 46.1 e presto verrà rilasciato KDE Plasma 6.1. La sincronizzazione esplicita nel driver grafico NVIDIA è una bella notizia per gli utenti di GPU NVIDIA che desiderano utilizzare Wayland. Ciò metterà finalmente fine ai problemi grafici e a tutti i tipi di fastidi che impedirebbero agli utenti di godersi un'esperienza vera esperienza desktop Wayland.

NvIDIA 555: supporto di default per firmware GSP e Vulkan Wayland WSI

Nella prossima serie di driver NVIDIA 555 vi sarà anche il supporto per il firmware GSP di default su tutte le GPU NVIDIA che lo supportano. Le altre modifiche includono poi il supporto immediato della modalità di presentazione per Vulkan Wayland WSI e un prompt interattivo per il programma di installazione NVIDIA. Ciò consentirà agli utenti di selezionare tra i moduli del kernel proprietari e aperti. Questa versione aggiunge inoltre il supporto per l'utilizzo di EGL anziché GLX come OpenGL ICD per NvFBC. Infine, abilita il supporto HDMI a 10 bit per componente per impostazione predefinita e modifica la versione minima richiesta del kernel Linux da 3.10 a 4.15.

Tra le altre modifiche, la serie di driver grafici NVIDIA 555 rimuove il supporto per Base Mosaic sulle schede GeForce. In precedenza, questo era disponibile solo su GPU selezionate con alcune schede madri e limitato a cinque dispositivi di visualizzazione. Inoltre, risolve diversi bug delle versioni precedenti. Il driver beta NVIDIA 555.42.02 è disponibile per il download dal sito ufficiale. Tuttavia, bisogna tenere presente che si tratta di una versione pre-release non adatta agli ambienti di produzione. Per usufruire del supporto di sincronizzazione esplicita e di altre funzionalità è consigliato attendere il rilascio finale della serie di driver grafici NVIDIA 555.