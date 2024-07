KDE Plasma 6.1.2 migliora l'effetto Panoramica e risolvere bug

KDE Project ha rilasciato KDE Plasma 6.1.2. Si tratta del secondo aggiornamento di manutenzione all'ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6.1 con ulteriori correzioni di bug e piccoli miglioramenti. KDE Plasma 6.1.2 migliorare l'effetto Panoramica rendendo più leggibili le etichette che mostrano i titoli delle finestre e aggiungendo il suono di una campana ai temi sonori Ocean e Oxygen. L’aggiornamento migliora inoltre gli effetti del passaggio del mouse e dell'evidenziazione nella barra laterale che elenca le sottopagine nella pagina Accessibilità in Impostazioni di sistema. Inoltre, nasconde correttamente la colonna della sottocategoria in Impostazioni quando si utilizza un'altra applicazione per aprire una pagina che non si trova in una sottocategoria.

KDE Plasma 6.1.2: i bug corretti nel nuovo aggiornamento

Come anticipato KDE Plasma 6.1.2 è una versione minore che di corregge bug. Infatti, ha risolto una regressione che ha danneggiato il layout della finestra di dialogo "Condividi" di Plasma Discover. Inoltre, ha corretto anche un arresto anomalo di KWin quando viene eseguito su un sistema con hardware grafico più vecchio di 15 anni, ma anche una perdita di memoria in Plasma causata dalla ricezione di notifiche. Questo aggiornamento ha corretto un altro problema. Ciò permetteva alla finestra di dialogo delle impostazioni del pannello di nascondere i popup al passaggio del mouse sui widget in modalità di modifica. L’update ha corretto anche una regressione che poteva far sì che il popup "Mostra alternative" di Plasma venisse visualizzato bloccato nello stato aperto e una regressione che causava l'allineamento errato e il posizionamento del pulsante "Aggiungi widget..." sui pannelli vuoti nel posto sbagliato.

Questa versione ha poi risolto un problema che causava l'annullamento dell'eliminazione di un pannello al di fuori della modalità di modifica globale. Infine, è stato corretto un problema che causava il blocco del desktop Plasma quando un pannello conteneva determinate combinazioni di widget con dimensioni popup specifiche. Per maggiori dettagli sull’aggiornamento è possibile consultare il changelog ufficiale. Nei prossimi giorni, i pacchetti KDE Plasma 6.1.2 dovrebbero arrivare anche sui repository software stabili delle distribuzioni GNU/Linux.