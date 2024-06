KDE Plasma 6.1.1: rilasciata nuova versione con correzioni di bug

KDE Project ha rilasciato KDE Plasma 6.1.1. Si tratta del primo dei cinque rilasci minori dell'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1 che risolve alcuni dei problemi segnalati dagli utenti. KDE Plasma 6.1.1 correggere diversi problemi, incluso il bug in cui i file desktop trascinati su un altro schermo in una configurazione multi-monitor scomparivano fino al riavvio della sessione di Plasma. Questo problema poteva anche causare l'arresto anomalo di Plasma durante il trascinamento di file dal desktop ad alcune cartelle nel file manager Dolphin. L’update risolve inoltre i problemi con l'effetto Cube per aumentare l'affidabilità, l'effetto Zoom e i profili colore ICC per migliorare la compatibilità. Viene risolto anche il problema con l’effetto Shake Cursor e l'effetto Glide, che ha subito una regressione visiva.

KDE Plasma 6.1.1: le altre novità di questo aggiornamento minore

KDE Plasma 6.1.1 ha migliorato il supporto per le app XWayland è stato migliorato. Adesso non si bloccano più dopo aver ridimensionato lentamente le finestre, soprattutto quando si utilizza un fattore di scala. Inoltre, la prima versione minore di KDE Plasma 6.1 migliora la nuova modalità di modifica zoomed-out. Ciò per prevenire un arresto anomalo di Plasma quando si spostano pannelli non allineati al centro su un bordo diverso dello schermo. È stato poi migliorato il supporto per i widget Plasma trascinati nella nuova modalità di modifica ingrandita per connettersi al puntatore, come previsto.

Tra le altre modifiche degne di nota, KDE Plasma 6.1.1 corregge una regressione visiva con l'indicatore di occupato "still looking" di Plasma Discover durante l'esecuzione di una ricerca dopo l'avvio dell'app e corregge un problema visivo con il testo al centro dei grafici a torta di System Monitor in modo che non trabocchi più quando è molto lungo. Infine, KDE Plasma 6.1.1 migliora la pagina Regione e lingua nelle Impostazioni di sistema e aggiunge il supporto per riattivare una schermata di sospensione utilizzando uno stilo. Per conoscere tutte le novità di questo aggiornamento, è possibile consultare il changelog ufficiale sul sito di KDE.