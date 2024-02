KDE Plasma 6: ufficiale il nuovo ambiente desktop Linux

KDE Project ha annunciato la disponibilità generale dell'attesissimo ambiente desktop KDE Plasma 6, insieme alle suite software KDE Gear 24.02 e KDE Frameworks 6. Alimentato dalla moderna piattaforma grafica Wayland Linux e portato sul più recente framework applicativo open source Qt 6, l'ambiente desktop KDE Plasma 6 introduce il supporto nativo HDR (High Dynamic Range), il supporto per i filtri di correzione del daltonismo e un nuovo aspetto grafico con pannello mobile per impostazione predefinita. Inoltre verrà implementata nuova modalità di nascondimento automatico smart chiamata "Dodge Windows". L’ambiente desktop introduce anche un nuovo effetto Panoramica. Questo combina i vecchi effetti Panoramica e Griglia desktop per offrire un supporto migliorato per i gesti del touchpad. Inoltre, reintroduce il famoso effetto Cubo e revisiona il tema Breeze per un aspetto più moderno con meno fotogrammi e una spaziatura più coerente. Infine, Plasma Search è stato aggiornato con nuove funzionalità.

KDE Plasma 6: le principali novità della distribuzione Linux

L'ambiente desktop KDE Plasma 6 viene fornito con nuove impostazioni predefinite con cui gli utenti esistenti dovranno familiarizzare. Ad esempio, file e cartelle vengono aperti con un doppio clic, il tocco per fare clic sul touchpad è abilitato per impostazione predefinita su Wayland. Inoltre, “Thumbnail Grid” è il nuovo stile predefinito nel commutatore attività. Facendo clic sulla traccia della barra di scorrimento ora si scorre fino all'elemento cliccato posizione e lo scorrimento sul desktop non cambia più l'area di lavoro. Un altro cambiamento degno di nota in KDE Plasma 6 include una migliore autenticazione tramite impronta digitale dalla schermata di blocco. È stato anche introdotto il supporto per più calendari islamici, supporto per le sessioni X11 legacy, una nuova schermata iniziale predefinita e di benvenuto per Plasma Mobile e un nuovo sfondo chiamato "Scarlet Tree".

Come accennato, KDE Project ha rilasciato la suite software KDE Gear 24.02. Questa porta numerose app KDE predefinite sul framework Qt 6 e introduce un aspetto più frameless nelle loro interfacce utente. KDE Gear 24.02 include un file manager Dolphin riprogettato che semplifica l'apertura di una cartella in una vista divisa facendo clic con il tasto destro su di essa. Inoltre, vi è una funzionalità di registrazione migliorate nell'utility screenshot Spectacle, ma anche più sicurezza e privacy nella suite Kontact (KMail, KOrganizer e Kleopatra). Inoltre, il client di posta elettronica KMail ora supporta alcune funzionalità AI offline e open source che sono disabilitate per impostazione predefinita. Quelle citate sono solo alcune delle novità introdotte in questa versione. Per conoscere tutte le nuove funzionalità e per scaricare la distribuzione, basta recarsi sul sito ufficiale di KDE Plasma.