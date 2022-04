Kubuntu 22.04 LTS: tutte le novità in arrivo

Domani dovrebbe essere rilasciata, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la nuova stable release di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support). Si tratta di una versione molto attesa dalla community di utenti, visto che introduce diverse novità interessanti che migliorano sensibilmente l'user experience. Assieme all'edizione standard Ubuntu saranno distribuite anche gli update di tutte le varie flavor, ufficiali ed amatoriali, dedicate ai diversi desktop environment open source. Nell'articolo di oggi vogliamo proprio parlarvi di una delle derivate più gettonate ovvero Kubuntu 22.04 la spin-off incentrata sull'ambiente grafico Plasma KDE.

Kubuntu 22.04 LTS è stata equipaggiata con KDE Plasma 5.24, l'ultima incarnazione del desktop environment basato sul KDE Framework e sulle librerie grafiche Qt. Una delle novità più interessanti riguarda il nuovo pannello di impostazioni chiamato Display Settings. Da tale utility si può regolare in modo fine la risoluzione del display, il suo orientamento, lo scaling delle varie applicazioni oltre ovviamente alla posizione dei diversi monitor connessi al computer.

Anche il pannello di controllo generale dell'ambiente grafico è stato rivisto. Il System Settings è stato infatti reso più accessibile e semplice da consultare anche per gli utenti alle prime armi con KDE e più in generale con le distribuzioni Linux. È stata migliorata anche la funzione di ricerca integrata che adesso include il supporto a più lingue contemporaneamente, dunque per esempio è ora possibile ricercare applicativi ed impostazioni sia in italiano che in inglese senza dover cambiare ogni volta la lingua di default del sistema.

Altro elemento rinnovato dai coder di KDE è il Window Management. Tramite la pressione di una combinazione di tasti personalizzabile sarà possibile avviare una sessione che ricorda da vicino la schermata di Mission Control su macOS. Si tratta di un feature davvero innovativa che consente di gestire ed organizzare in modo semplice e pratico tutte le finestre aperte.

Altra interessante chicca riguarda Discover, l'interfaccia grafica per il gestore di pacchetti di KDE, che adesso è stato finalmente dotato del supporto completo ai pacchetti precompilati Flatpak.