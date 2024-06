KDE Gear 24.05.1 migliora Elisa, Spectacle, KCalc e altre app

KDE Project ha appena rilasciato il nuovo update KDE Gear 24.05.1. Si tratta della prima release minore dell'ultima suite software KDE Gear 24.05 per l'ambiente desktop KDE Plasma e altre piattaforme. L'aggiornamento di KDE Gear 24.05.1 aggiunge soltanto poche novità. Tra queste vi sono nuove migliorie per il lettore musicale Elisa in modo che non si blocchi più quando si accodano i contenuti delle cartelle del file system che non contengono file musicali al loro interno. Elisa ha anche ricevuto una correzione per un problema insolito. Questo poteva impedire l'avvio del lettore musicale quando si utilizzavano determinati DBus su alcune distribuzioni GNU/Linux. Inoltre, è stato corretto per un problema per cui l'applicazione non si avviava su sistemi Windows. Ciò a causa a una libreria di integrazione di Windows mancante che è stata rimossa.

KDE Gear 24.05.1 migliora inoltre l'annotazione delle evidenziazioni nell'utility di screenshot Spectacle affinché funzioni come previsto. Inoltre, aggiunge il supporto per ytmusicapi 1.7.0 al client YouTube Music di AudioTube e migliora l'app di visualizzazione dell'utilizzo del disco Filelight. Ciò permette di non considerare più i file archiviati nel cloud di OneDrive come file locali che occupano spazio. Oltre a ciò, il pulsante "Scegli colore schermo" di KColorChooser ora funziona su Wayland. Il classico gioco KBlocks ora supporta temi raggruppati in sottodirectory, l'app calcolatrice KCalc ora gestisce correttamente determinate espressioni e KItinerary ora supporta le conferme di prenotazione Amadeus Cytric e la lingua tedesca varianti dei biglietti Trenitalia.

Il nuovo KDE Gear 24.05.1 aggiunge inoltre il supporto per la funzionalità di persistenza del portale desktop remoto al server Krfb. Inoltre, migliora lo strumento linguistico nello strumento di localizzazione Lokalize per il software KDE e aggiunge la navigazione tramite tastiera per la selezione del server nella finestra di dialogo di ricerca della stanza all'app di chat NeoChat. L’update introduce poi il supporto per i tasti PageUp/PageDown per navigare rapidamente nella timeline nel client Tokodon per Mastodon.

In questa versione è stato migliorato anche l'editor video Kdenlive, che ha ricevuto numerose correzioni che migliorano l'eliminazione degli effetti con più istanze, il trascinamento di nuovi clip nella timeline, l'annullamento/ripristino dell'inserimento della traccia, l'annullamento dello spostamento su/giù degli effetti, la rimozione di composizioni dai preferiti, eliminazione dei sottotitoli, apertura di progetti e altre funzionalità. Il changelog completo con tutte le novità dell’aggiornamento è disponibile sul sito ufficiale di KDE. Tale update sarà presto inserito anche nei repository software stabili di varie distribuzioni GNU/Linux, tra cui Arch Linux, openSUSE Tumbleweed e Neon KDE.