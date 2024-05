KDE Gear 24.05: rilasciata la nuova suite con app KDE e migliorie

KDE Project ha rilasciato un aggiornamento della suite software open source KDE Gear 24.05, per l’ambiente KDE Plasma. Questo introduce nuove app KDE, come Audex CD ripper, Accessibility Inspector, per controllare l'accessibilità delle app, l'app per la produttività Francis, l'app per il benessere Kalm e il gioco simile a Skladnik Sokoban. KDE Gear 24.05 apporta inoltre numerosi miglioramenti al file manager Dolphin. Questi includono animazioni per aiutare a seguire ogni azione e il supporto per la cartella Cestino, per per offrire informazioni dettagliate di ciascun file eliminato. Inoltre, Dolphin ha ricevuto migliorie per la visualizzazione dei risultati di ricerca per offrire dettagli più pertinenti. KDE Gear 24.05 ha aggiornato anche l'utility di screenshot Spectacle. Vi è infatti il miglioramento della registrazione dello schermo su X11 e una migliore velocità di avvio su Wayland. È poi tornata la funzione "fattore di sfocatura", lo strumento Ritaglia e non solo.

KDE Gear 24.05 aggiorna anche l'app assistente di viaggio Itinery. Questo mostrerà maggiori informazioni sui servizi di treni e pullman, come aria condizionata o WiFi, nonché supporto per biciclette o sedie a rotelle. Vi è poi una migliore copertura degli estrattori di documenti di viaggio e supporto per un nuovo servizio di routing del trasporto pubblico denominato Transitous. Anche l'app di chat NeoChat è stata aggiornata. Adesso offre un'interfaccia utente rinnovata con la ricerca in modalità pop-up. Il client Tokodon Mastodon ora consente di scrivere nuovi post in una finestra separata e visualizza un contatore di badge per le richieste di follow nella barra laterale. L'editor video Kdenlive ha poi ricevuto Group Effects. Si tratta di un'intelligenza artificiale offline in grado di tradurre i sottotitoli e supporto per catturare l'audio dal desktop o microfono direttamente all'interno dell'app.

KDE Gear 24.05: Le altre novità dell’aggiornamento

Oltre a ciò, KDE Gear 24.05 aggiorna il lettore musicale Elisa con la possibilità di alternare tra la visualizzazione elenco e griglia e la possibilità di cercare album dalla pagina Tracce. Aggiorna poi il gestore di archivio Ark con la possibilità di aprire e annullare l'archiviazione autonomamente. Inoltre, migliora la velocità del selettore di data e ora nell'app del calendario Merkuro e introduce un nuovo layout e supporto per i temi scuri nell'app di lettura delle news RSS Akregator. L'editor di testo Kate ha acquisito la capacità di considerare un file come recente quando viene salvato o chiuso, mentre l'editor di testo KWrite ha ricevuto la possibilità di mostrare un menu hamburger per impostazione predefinita. Infine, l'analizzatore grafico dell'utilizzo del disco Filelight ora produce finestre di dialogo modali meno fastidiose.

Questa versione corregge anche i bug nelle app KDE. Ad esempio, è stato risolto un problema che causava il blocco del lettore musicale Elisa quando si apriva la modalità Party mentre la musica era in riproduzione. Inoltre, è stato risolto un bug nel visualizzatore di immagini Gwenview che impediva l'apertura di grandi dimensioni immagini. KDE Gear 24. Ha poi risolto un problema nell'editor di testo Kate che gli impediva di funzionare su più desktop virtuali e alcuni bug dell’utility Spectacle. Per saperne di più basta consultare il changelog completo sul sito ufficiale di KDE. Tali modifiche dovrebbero essere presto implementate nei repository software stabili delle varie distribuzioni GNU/Linux.