KDE Gear 24.02.2 corregge bug in Spectacle, Okular e altre app

KDE Project ha rilasciato KDE Gear 24.02.2, il secondo e ultimo aggiornamento di manutenzione per la serie KDE Gear 24.02. Tale versione migliora l'utility di screenshot di Spectacle, che non viene più visualizzata quando viene utilizzata al di fuori del desktop Plasma e di KWin su X11. Anche il visualizzatore di documenti Okular è stato migliorato. Adesso non richiede più agli utenti una password per aprire documenti PDF crittografati se non applicata. Inoltre, è stato risolto un arresto anomalo che si verificava quando si chiudeva un'annotazione con il controllo ortografico abilitato. KDE Gear 24.02.2 migliora anche il visualizzatore di immagini Gwenview. È stato infatti risolta una recente regressione che portava a un arresto anomalo durante il tentativo di riprodurre video. Inoltre, è stato disabilitato il metodo di compressione RAR4 nel gestore archivio Ark e il pulsante del volume è ora nascosto di default sui dispositivi mobili per AudioTube.

Tra le altre novità dell’aggiornamento, il cursore del volume del lettore musicale Elisa ora funziona con il backend Qt Multimedia. KCachegrind ha ricevuto una correzione per un crash che si verificava quando si aprivano i menu di azione Indietro/Avanti/Su e le finestre pop-up del browser web Konqueror ora funzionano su Wayland. Quest’ultimo non si blocca più quando si sceglie il motore web predefinito. Inoltre, l'emulatore di terminale Konsole ha ricevuto un'azione menu hamburger per tutte le visualizzazioni attive. Inoltre, la versione WinPR di KRDC ora corrisponde alla versione FreeRDP e il client YouTube PlasmaTube ha ricevuto miglioramenti per il lettore PiP (Picture-in-Picture). Anche altre app come Akregator, Alligator, Bomber, Dolphin, Itinerary, KAlarm, KClock, KGeography, KHangMan, Kleopatra, KMail, KNotes, Kontact, KTorrent, Merkuro, NeoChat, Tokodon e Umbrello hanno ricevuto piccole modifiche. Per scoprirle tutte è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale KDE.

Ultimo ma non meno importante, l'editor video Kdenlive ha ricevuto numerosi miglioramenti. Sono stati corretti la codifica NVIDIA, la timeline, lo spostamento di gruppo, il menu degli effetti preferiti, il rotoscoping, il browser multimediale, e tanto altro. KDE Gear 24.02.2 entrerà presto nei repository software stabili di varie popolari distribuzioni GNU/Linux. Il prossimo aggiornamento pianificato per la suite software di Plasma sarà KDE Gear 24.05, previsto per il 23 maggio. Nel frattempo, gli utenti di Plasma dovrebbero aspettarsi il rilascio parziale di KDE Plasma 6.0.4 all'inizio della prossima settimana.