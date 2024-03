KDE Gear 24.02.1 migliora Dolphin, Spectacle e altre app KDE

KDE Project ha rilasciato oggi KDE Gear 24.02.1 come primo aggiornamento di manutenzione dell'ultima suite software KDE Gear 24.02. Questo update introduce varie correzioni di bug e miglioramenti per molte delle applicazioni KDE predefinite. KDE Gear 24.02.1 migliora l'icona di Dolphin affinché cambi ancora una volta con il colore principale. Inoltre, migliora l'utility di screenshot di Spectacle per consentire agli utenti di acquisire screenshot immediatamente dopo una registrazione dello schermo. Infine, l’aggiornamento risolve un problema tecnico con la selezione del testo su più righe nel visualizzatore di documenti Okular. Per quanto riguarda l'editor video Kdenlive, questo ha ricevuto numerosi bugfix relativi alla corruzione dei caratteri, spostamento della timeline con il pulsante centrale del mouse, salvataggio errato di alcune proprietà della sequenza, arresto anomalo all'avvio o durante il tentativo di ripristino di un backup dopo l'apertura di un file danneggiato, problemi multipli con i sottotitoli e non solo.

KDE Gear 24.02.1: le principali novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento minore KDE Gear 24.02.1 migliora anche il visualizzatore di immagini Gwenview. Adesso non si blocca più quando si aprono determinati file di immagine FITS. Inoltre, migliora il file manager Dolphin in modo che non causi più la chiusura di tutti i suoi pannelli quando si riduce a icona una finestra Dolphin. KDE Gear migliora anche l'emulatore di terminale a discesa Yakuake per non bloccarsi più quando si utilizzano determinate skin. Migliora poi la playlist mobile del lettore musicale Elisa e l'accessibilità da tastiera e aggiorna l'app KAlarm con la possibilità di riprodurre file audio remoti. Anche l'editor testuale di Kate ha ricevuto alcune modifiche, in modo che il tooltip venga nascosto dopo l'apertura del menu contestuale, gestisca meglio gli URL, migliori la sicurezza in modo che non si blocchi su array diversi e migliori prestazioni del commutatore di schede durante l'apertura di un numero elevato di documenti.

Oltre a ciò, il timer di KClock è stato convertito in modo da riprodurre uno squillo tramite un riproduttore di allarmi personalizzato anziché notifiche. Inoltre, KDEPIM ha ricevuto il supporto etesync e NTLMv2 e sono stati corretti il caricamento e il salvataggio dei file di configurazione di Kleopatra. L'emulatore di terminale Konsole ora supporta codepoint non-BMP nell'HTMLDecoder. KSudoku ha ricevuto un rendering HiDPI migliorato nella visualizzazione del gioco e il client Tokodon per Mastodon ora presenta margini per i controlli del lettore video, navigazione da tastiera migliorata nella barra laterale e raggruppamento delle notifiche per predefinito. KDE Gear 24.02.1 arriverà presto nei repository software stabili di varie popolari distribuzioni GNU/Linux. Per una migliore esperienza desktop e app KDE Plasma 6 è quindi consigliato aggiornare la suite il prima possibile.