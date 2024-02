jQuery 4.0.0 è in beta

jQuery 4.0.0, ultima milestone del noto framework JavaScript, è finalmente disponibile in fase di betatest. L'aggiornamento presenta diversa feature addizionali, correzioni di bug e miglioramenti per l'ottimizzazione delle performance. Ma delle nuove funzionalità parleremo in seguito, quando sarà disponibile la versione stabile. Per ora soffermiamoci invece su quelle che non saranno più disponibili o verranno considerate deprecate. Tra queste ultimi ne troviamo una particolarmente interessante che riguarda il supporto per Internet Explorer.

Fine del supporto per IE 10

Avete letto bene. jQuery 4.0.0 non garantirà più alcuna compatibilità con IE 10 (e non IE 11) o release precedenti del browser di Microsoft. A questo proposito è bene ricordare che la stessa Casa di Redmond ha abbandonato da tempo l'applicazione al suo destino. Decidendo di puntare esclusivamente su Edge che mutua la propria codebase dal progetto Chromium.

Per quanto riguarda il supporto a IE 11, cioè la versione che ha decretato la fine del ciclo di vita del browser, verrà rimosso soltanto con il rilascio di jQuery 5.0.

Con questa novità gli sviluppatori hanno ridotto notevolmente le dimensioni del package di installazione. Ciò anche in considerazione del fatto che sono state escluse le compatibilità con altri browser di vecchia data. Come per esempio Firefox 65 o precedente ed Edge Legacy, quello non basato su Chromium. Per quanto riguarda il mobile, vanno in pensione il supporto per Android browser e quello per iOS 11 o rilasci più datati. Chi avesse esigenze particolari potrà utilizzare jQuery 3.x che è compatibile con tutte le release citate in precedenza.

Metodi e API

Sempre per quanto riguarda le funzionalità non più supportate è utile citare i metodi push , sort e splice per gli array, rimossi da jQuery 4.0.0. Questi ultimi erano stati introdotti per uso interno e vengono sostituiti con altri il cui comportamento è più simile a quello dei metodi standard per il framework. Come ad esempio [].push.call( $elems, elem ) che prende il posto di $elems.push( elem ) .

Relativamente alle API, troviamo una serie di funzioni rimosse tra cui jQuery.isArray , jQuery.isFunction , jQuery.parseJSON e jQuery.isNumeric . La maggior parte di esse erano deprecate da tempo ma si attendeva l'arrivo di una nuova milestone per il loro abbandono.