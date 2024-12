iPhone SE 4 arriverà in primavera con nuovi interessanti update

iPhone SE 4 è il prossimo attesissimo device di Apple, che dovrebbe arrivare in via ufficiale la prossima primavera. Si tratta del primo aggiornamento dell'iPhone SE in tre anni e probabilmente il più grande rinnovamento dell'iPhone SE sin dall'inizio. Apple ha mantenuto il design dell'iPhone 8 sin dall'iPhone SE 2 del 2020. Quel design presenta ancora un display LCD da 4,7", bordi arrotondati e un pulsante home. Tuttavia, il prossimo iPhone SE dovrebbe essere simile all'iPhone 14, con un display OLED da 6,1" più grande, un design con bordi piatti, Face ID e notch. Inoltre, il device dovrebbe avere una fotocamera singola.

A differenza dell'iPhone 14 e dell'attuale iPhone SE, si prevede che Apple abbandonerà il connettore Lightning sull'iPhone SE 4. Ciò è dovuto principalmente alla normativa UE che richiede a tutti i dispositivi con una porta di ricarica di passare a un connettore unificato, ovvero USB-C. Il prossimo iPhone SE di Apple avrà probabilmente lo stesso sensore posteriore da 48 MP e una fotocamera anteriore da 12 MP (come sull'iPhone 15), facendo un enorme balzo in avanti rispetto all'iPhone SE 3.

iPhone SE 4: nuovi device più costosi dei precedenti SE

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPhone SE dovrebbe supportare Apple Intelligence, probabilmente con chip A18 e 8 GB di RAM. Si prevede inoltre che l'iPhone SE 4 avrà il primo modem interno di Apple, su cui l’azienda sta lavorando da molti anni. Sempre secondo le indiscrezioni, la prossima generazione di iPhone SE sarà più costosa, con un probabile prezzo di partenza di 499 dollari. Tuttavia, è comunque un prezzo abbastanza ragionevole, dato che si tratta di un iPhone molto moderno per meno di 500 dollari. L’azienda di Cupertino potrebbe infine interrompere la commercializzazione di iPhone 14 dopo aver rilasciato il nuovo iPhone SE. Bisogna comunque ricordare che ad oggi non esistono notizie certe sul prossimo smartphone di Apple. Quindi, per saperne di più su probabili specifiche e prezzi bisognerà attendere un comunicato da parte di Apple.