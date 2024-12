Apple rinvia ancora il lancio del display per smart home

Le voci secondo cui Apple starebbe lavorando a un dispositivo per la smart home dotato di display si rincorrono ormai da mesi. Questo tool dovrebbe potenzialmente includere un nuovo software "homeOS" progettato specificamente per la linea di prodotti. Secondo alcuni rumor, il display per la smart home sarebbe stato lanciato all'inizio dell'anno prossimo. Tuttavia, nuove indiscrezioni rivelano che l’azienda avrebbe optato per un leggero cambiamento di programma. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, gli ambiziosi piani di Apple per il debutto del dispositivo HomePod dotato di display potrebbero aver incontrato un intoppo. Il nuovo dispositivo potrebbe ora essere lanciato nel terzo trimestre del 2025. Inizialmente previsto per il 2024, il dispositivo è stato posticipato al primo trimestre del 2025, ma ora Kuo suggerisce che il dispositivo vedrà la luce del giorno dopo la WWDC 2025.

Apple: le possibili specifiche del prossimo display con homeOS

Il ritardo del lancio è attribuito alle continue sfide nello sviluppo del software. Kuo ha anche fatto luce su alcune specifiche chiave del dispositivo smart home di Apple di cui si vocifera. Potrebbe avere un display da 6 o 7 pollici, includere un processore A18 e supportare le funzionalità Apple Intelligence. L'integrazione delle funzionalità AI garantirà che il presunto dispositivo di visualizzazione smart home ponga maggiore enfasi sulle funzionalità smart home rispetto all'attuale generazione di HomePod. Si prevede che homeOS offrirà un'esperienza utente intuitiva, integrando le capacità del dispositivo di fungere da hub per l'ecosistema smart home in espansione di Apple.

Secondo quanto rivelato nel suo report, Kuo stima una spedizione iniziale di 500.000 unità nel secondo semestre del 2025. L'azienda potrebbe aumentare la produzione fino a un milione di unità solo dopo aver visto una risposta positiva dal mercato. Oltre al dispositivo HomePod con display, si dice che Apple stia anche lavorando a una telecamera per la smart home. Questa potrebbe essere dotata di connettività wireless e supportare Apple Intelligence e Siri. Un altro prodotto previsto per un lancio nel 2026 sono gli AirPods con funzionalità di gestione della salute.