iPhone pieghevole: il primo modello potrebbe arrivare nel 2026

Le voci sul rilascio di un iPhone pieghevole circolano ormai da molti anni. Tuttavia, recenti resoconti hanno suggerito che Apple potrebbe annunciare presto il nuovo smartphone. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda starebbe lavorando a due prodotti pieghevoli, un iPhone pieghevole a conchiglia e un iPad pieghevole gigante da 20 pollici. A quanto pare, l'iPhone potrebbe essere il primo dei due device ad essere rilasciato. Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere un dispositivo a conchiglia, molto simile al Galaxy Z Flip o al Motorola Razr. La dimensione del display dovrebbe essere simile a quella di un normale telefono, solo con la possibilità di piegarsi verso l'interno e di essere più piccolo in tasca.

iPhone pieghevole: il device dovrebbe avere un display almeno da 7 pollici

Recenti report del Wall Street Journal hanno suggerito che l'iPhone pieghevole avrà una dimensione dello schermo più grande dell'iPhone 16 Pro Max. Ciò significa che il dispositivo dovrebbe avere un display di almeno 7 pollici. Secondo il WSJ: “L'azienda sta anche progettando due dispositivi pieghevoli. Un dispositivo più grande, destinato a fungere da laptop, avrebbe uno schermo che si apre per essere quasi grande quanto alcuni monitor da scrivania, circa 19 pollici. Un modello più piccolo si aprirebbe a una dimensione di visualizzazione che sarebbe più grande di un iPhone 16 Pro Max, destinato a fungere da iPhone pieghevole”.

Alcune sfide interne nello sviluppo di un pieghevole hanno incluso la riduzione della visibilità delle pieghe. Non manca poi il miglioramento della cerniera e la creazione di un buon materiale per la cover del display. Apple punta a risolvere tutto questo entro il momento del lancio. Secondo diverse fonti, il primo iPhone pieghevole di Apple debutterà nella seconda metà del 2026, probabilmente insieme alla gamma iPhone 18. Ciò presuppone che non ci siano altri ritardi nello sviluppo. A metà del 2024, Apple ha assegnato un nuovo nome in codice V68 al progetto. Ciò suggerisce che questo prodotto ha superato la fase di prototipazione e potrebbe già arrivare in futuro non troppo lontano.