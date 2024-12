iPad pieghevole: Apple potrebbe lanciare nuovo device nel 2028

Dal lancio del primo smartphone pieghevole di Samsung, nel 2019, il mercato dei device pieghevoli è cresciuto piuttosto lento, ma costante. L’azienda sudcoreana non è l’unica interessata a tale tipo di tecnologia. Anche OnePlus, Huawei e Motorola hanno infatti lanciato i propri smartphone pieghevoli. Tra queste aziende Big Tech che hanno adottato tale tecnologia, la grande assente sembra essere Apple. Le voci su un possibile arrivo di un dispositivo pieghevole prodotto da Cupertino circolano ormai da anni, ma fino ad oggi sono rimaste sempre tali. Tuttavia, alcune nuove indiscrezioni rivelerebbero che un iPad pieghevole sia già in fase di sviluppo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, una fonte attendibile di notizie e voci relative ad Apple, i designer Apple stanno lavorando su un iPad pieghevole gigante per i prossimi anni. Anche se il presunto prodotto potrebbe abbandonare l'offerta di un'esperienza ibrida iPad-Mac, contiene comunque elementi di entrambi i dispositivi.

iPad pieghevole: nuovo device potrebbe avere dimensioni di due iPad Pro

L’obiettivo di Apple per il suo iPad pieghevole sarebbe quello di eliminare le pieghe che si trovano negli smartphone con tale tecnologia. Invece, Apple vuole un iPad che abbia le dimensioni di due iPad Pro affiancati. Apparentemente il team di prodotto Apple potrebbe progettare prototipi con pieghe quasi invisibili. Il presunto prodotto sembra essere in fase di sviluppo da alcuni anni e potrebbe finalmente arrivare sul mercato nel 2028.

Mentre il design dell'iPad pieghevole di Apple rimane un mistero, l'azienda con sede a Cupertino potrebbe seguire le orme di Lenovo con Yoga Book 9i. Il prodotto Lenovo ha due schermi OLED da 13,3 pollici che lavorano fianco a fianco. Tuttavia, Gurman afferma che l'approccio di Apple è quello di offrire un display integrato e unificato per un'esperienza ininterrotta. Ciò potrebbe potenzialmente portare a un iPad pieghevole di Apple che si espande fino a ben 20 pollici circa quando aperto. Il recente rapporto di Bloomberg è in linea con una tabella di marcia trapelata dalla società di ricerche di mercato Omdia pubblicata la scorsa settimana. La presunta roadmap suggerisce che Apple lancerà un tablet/PC/monitor pieghevole da 18,8 pollici nel 2028 con display OLED.