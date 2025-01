iPhone 17 Air: nuovo device potrebbe arrivare entro il 2025

Apple potrebbe aver scelto iPhone 17 Air come nome per il tanto chiacchierato iPhone sottile che dovrebbe uscire questo autunno. L’indiscrezione, come spesso avviene, arriva da Mark Gurman nella newsletter Power On. Il giornalista di Bloomberg scrive che il telefono sarà "un banco di prova per le tecnologie future", inclusa quella che porta ai primi pieghevoli dell'azienda. Il nome non sorprenderebbe: sia il MacBook Air che l'iPad Air erano le versioni più sottili delle loro linee quando sono stati rilasciati. Come sottolinea Gurman, si prevede che l'iPhone 17 Air continuerà a essere "circa 2 millimetri più sottile" degli attuali iPhone. Altre voci recenti dicono che lo smartphone potrebbe avere uno spessore tra i 5,5 mm e i 6,25 mm. Per fare un piccolo paragone, sarebbe simile allo spessore dell'iPad Pro M4 e inferiore all'iPhone più sottile finora, l'iPhone 6.

iPhone 17 Air: banco di prova verso i primi iPhone pieghevoli

Il giornalista ricorda che la sottigliezza di non è solo una questione di flessibilità, ma di consapevolezza che aiuterà Apple verso i futuri iPad e iPhone pieghevoli. Gurman afferma poi che il telefono potrebbe essere uno dei primi banchi di prova di Apple per il suo modem cellulare interno, nome in codice Sinope, dopo il suo debutto nell'iPhone SE questa primavera. Si prevede che la gamma di iPhone di quest'anno debutterà anche con chip Wi-Fi/Bluetooth progettati da Apple. Tuttavia, lo stesso Gurman non si spinge fino a dire che ciò include il anche 17 Air.

Indiscrezioni passate hanno affermato che il nuovo 17 Air avrà un display ProMotion OLED da 6,6 pollici. Si tratta dello schermo a frequenza di aggiornamento variabile da 120 Hz di Apple utilizzato finora solo sui modelli iPhone Pro. Inoltre, l’iPhone 17 Air dovrebbe avere una fotocamera con un singolo obiettivo da 48 megapixel sul retro e una selfiecamera da 24 megapixel. Infine, tale smartphone potrebbe includere il chip A19 e, come l'iPhone SE 4, 8 GB di RAM per eseguire le funzionalità AI di Apple Intelligence.