iPhone 15: specifiche, prezzo e uscita del nuovo top di gamma Apple

L’attesa per i fan di Apple, e per gli amanti della tecnologia in generale, è finita. Oggi, 12 settembre, alle 19 (ora italiana) l’azienda statunitense presenterà al mondo i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Come da tradizione, il Keynote si terrà allo Steve Jobs Theatre, auditorium all’interno dell’Apple Park, a Cupertino (California). Il nuovo top di gamma di Apple sarà dotato di nuove funzioni decisamente interessanti, ma la vera rivoluzione riguarda l’integrazione del connettore USB di tipo C, che sostituirà l’ormai vecchio connettore Lightining, per adeguarsi alle nuove norme imposte dall’Unione Europea sull’utilizzo di un connettore USB universale in tutti gli smartphone.

Cosa aspettarsi dal top di gamma Apple?

Nel corso dei mesi sono stati pubblicati diverse indiscrezioni sui nuovi top di gamma Apple. Per quanto riguarda il modello base e la versione Plus è possibile aspettarsi un device con display da 6,1 pollici, con chip A16 (già presente su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max). I modelli Pro e Pro Max dovrebbero invece essere dotati di uno schermo da 6,7 pollici e chip Apple A17 (3 nanometri), il più veloce e performante tra i processori per dispositivi mobile. Lo spazio di archiviazione base dovrebbe essere di 128 GB (fino ad un massimo di 2 TB). Rimanendo in tema di display, tutti i modelli saranno dotati di Dynamic Island, fino ad oggi esclusiva della versione 14 Pro.

Un’altra novità riguarda il settore fotografico. Rispetto ad iPhone 14, modelli base dovrebbero cambiare soltanto la risoluzione del sensore principale, che passa da 12 a 48 megapixel. Dall’altro lato, iPhone 15 Pro potrà contare su un teleobiettivo, mentre il fratello maggiore (Pro Max) dovrebbe invece essere dotato di un obiettivo periscopico che permetterà di ottenere uno zoom ottico a 5x o addirittura 6x. Infine, Pro e Pro Max dovrebbero essere realizzati con scocca in titanio (non più in acciaio), che li rende più leggeri rispetto ai precedenti modelli e permette di ottenere bordi più sottili. Naturalmente, tutti i dispositivi presentati presentano già integrato il nuovo sistema operativo iOS 17.

Prezzo iPhone 15: un aumento che non farà felici gli utenti

Come spesso accade, il tasto dolente è sempre il prezzo. Nonostante le versioni base dovrebbero mantenere lo stesso prezzo dei predecessori, le versioni Pro e Pro Max saranno più care per via delle nuove tecnologie utilizzate (primo fra tutti il processore da 3 nanometri). Secondo gli ultimi rumor, iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero avere un prezzo (rispettivamente) di 1.029 euro e 1.179 euro. Dall’altro lato, iPhone 15 Pro dovrebbe avere un costo di 1.489 euro e iPhone 15 Pro Max di 1.629 euro. Un aumento non indifferente rispetto ai precedenti modelli.

Apple, come al solito, non ha confermato le varie indiscrezioni. Per scoprire tutto su iPhone 15 bisognerà quindi attendere l’evento di questa sera (il cui slogan è “Wonderlust”) che vedrà anche la presentazione di Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e della nuova generazione di AirPods. Il Keynote Apple potrà essere seguito in diretta sul sito ufficiale Apple, su Apple TV+ e sul canale YouTube ufficiale della società di Cupertino.