iPhone 15: addio Lightning, arriva l’USB di tipo C

Dopo 11 anni di onorato servizio, il cavo Lightning di Apple va in pensione. iPhone 15, che verrà presentato al mondo il prossimo 12 settembre, sarà il primo smartphone di casa Apple ad essere dotato di connettore USB di tipo C. Nonostante l’iniziale riluttanza da parte del colosso statunitense, questa modifica è stata apportata dopo l’obbligo imposto dall’Unione Europea a tutti i produttori di utilizzare la porta di ricarica universale su smartphone e dispositivi mobili a partire da dicembre 2024. Apple ha quindi deciso di anticipare i tempi, includendo questa tecnologia già nel suo prossimo top di gamma.

iPhone 15 non sarà l’unico device Apple con connettore universale

L’arrivo del connettore USB di tipo C su iPhone 15 stravolgerà il mondo Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti deciso di applicare questa modifica a livello globale e non soltanto per i dispositivi venduti nei 27 paesi dell’Unione Europea. Naturalmente non si tratta dei primi device della mela morsicata con questa tecnologia. Infatti, gli ultimi modelli di MacBook e iPad possono essere ricaricati utilizzando dei cavi con questo tipo di connettore. L’altra novità in questo senso riguarda poi gli AirPods. Secondo quanto riferito dal sito Bloomberg, Apple sembra avere intenzione di lanciare l’ultimo modello di AirPods Pro con connettore USB di tipo C. Ciò permetterebbe quindi di poter caricare MacBook, iPad, iPhone e AirPods Pro con un unico caricabatterie.

Naturalmente cavi e caricabatterie Lightning continueranno ad essere sul mercato poiché sono miliardi i dispositivi con questa tecnologia ancora in circolazione. Nel giro di pochi anni spariranno però anche questi, per fare spazio a nuove tecnologie. Tuttavia, con l’ormai imminente arrivo di iPhone 15 la storia del Lightning sembra essere arrivata al suo epilogo. Il connettore universale sarà una svolta sia per gli utenti, sia per l’ambiente. Utilizzando un solo caricabatterie per più dispositivi, si produrrà meno inquinamento da plastica e rifiuti elettronici.