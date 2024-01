iOS 17.3 arriva con Protezione per dispositivi rubati per iPhone

iOS 17.3 è ufficialmente disponibile. Tale update include una nuova funzionalità di sicurezza chiamata “Protezione per dispositivi rubati”. Questa dovrebbe impedire a possibili ladri di iPhone di ottenere rapidamente l'accesso a qualsiasi cosa archiviata in iCloud e ad altri account importanti come la banca o la posta elettronica. Quando si eseguono determinate azioni, come visualizzare le password salvate o richiedere una nuova Apple Card, non si farà più affidamento soltanto sul codice di accesso della schermata di blocco per la sicurezza. Protezione per dispositivi rubati richiederà invece all’utente di scansionare l'impronta digitale o utilizzare Face ID.

iOS 17.3: introdotto ritardo di sicurezza per l’esecuzione di azioni sensibili

La nuova funzionalità introduce anche un tempo di attesa quando si eseguono azioni sensibili, come la modifica della password dell'ID Apple o del codice dell'iPhone. Nella nota di aggiornamento di iOS 17.3, Apple afferma che prima di completare il processo: “Il ritardo di sicurezza richiede Face ID o Touch ID, un'ora di attesa e quindi un'ulteriore autenticazione biometrica riuscita”. Ciò assicurerà che la persona che sta eseguendo questa azione sia effettivamente il proprietario del dispositivo. iPhone richiederà questo ulteriore livello di autenticazione solo quando si è lontani da “luoghi familiari come casa o lavoro”. Per attivare Protezione per dispositivi rubati, è necessario accedere all'app Impostazioni e selezionare Face ID e codice. Da lì, per attivare la funzione, bisogna inserire il codice del dispositivo.

Tra le altre novità, Apple sta portando playlist collaborative sia su iOS 17.3, sia su macOS 14.3 Sonoma. Queste consentono agli utenti di unirsi e contribuire alle playlist nell'app Apple Music. L’azienda di Cupertino sta inoltre introducendo la possibilità di trasmettere contenuti in streaming sui televisori di hotel selezionati sfruttando AirPlay. Oltre a iOS 17.3. Infine, Apple ha anche inviato aggiornamenti per i dispositivi iOS 9, 15 e 16 che potrebbero contenere correzioni di sicurezza.