iOS 17.3: Apple include funzione per proteggere dispositivi rubati

Apple ha deciso di rendere sempre più sicuri i propri dispositivi, rendendo ai ladri di iPhone più difficile accedere ai dati personali degli utenti, sempre nel caso in cui questi siano riusciti ad ottenere il codice di accesso del dispositivo. Come segnalato da The Wall Street Journal, Apple ha introdotto la nuova funzione nella beta di iOS 17.3 chiamata “Protezione dispositivo rubato” (Stolen Device Protection). Se abilitata, per eseguire determinate azioni sarebbe necessaria l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID. Ciò sembra essere una risposta alle preoccupazioni sollevate in precedenti report, in cui veniva segnalato che, prima di rubare il dispositivo, i ladri osservano spesso le loro vittime digitare i codici di accesso. Ciò consente loro di accedere a diverse informazioni personali e finanziarie archiviate. Inoltre, così facendo possono anche bloccare l'accesso delle vittime ai propri account iCloud e spendere denaro utilizzando le informazioni di pagamento salvate nel dispositivo.

iOS 17.3: ulteriore autenticazione per attività più delicate

Come accennato, attivando questa funzione di iOS 17.3, gli utenti dovranno verificare la propria identità con Face ID o impronte digitali in diverse occasioni. Ad esempio, la nuova verifica è necessaria per visualizzare le password salvate nel portachiavi iCloud, per richiedere una nuova carta Apple, per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, per utilizzare i metodi di pagamento salvati in Safari e per disattivare la modalità smarrito. In questo modo, i ladri non sarebbero in grado di rubare le informazioni dell’utente, anche se avessero il dispositivo e la password d’accesso.

Per azioni ancora più delicate, come cambiare la password dell'ID Apple, cambiare il passcode dell'iPhone o disattivare “Dov'è”, la nuova funzionalità “Protezione dispositivo rubato” aggiunge un ulteriore ostacolo se il dispositivo si trova in un luogo diverso da quelli che si solito frequenta l’utente (casa o ufficio). Oltre a richiede di verificare la propria identità con Face ID o Touch ID, bisognerà anche attendere un'ora e ripetere nuovamente il processo di autenticazione. Naturalmente, l’utilizzo di questa nuova funzione è facoltativo. Bisognerà attivarla manualmente dalle impostazioni del dispositivo, poi “Face ID e codice” e, infine, “Protezione dispositivo rubato”. iOS 17.3 è ancora in fase beta, quindi la funzione è solo accessibile soltanto ai beta tester. “Protezione dispositivo” rubato sarà disponibile a tutti con il rilascio della versione stabile di iOS 17.3, prevista entro i primi mesi del 2024.