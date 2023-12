Apple lancia la funzionalità “prezzi contingentati” su App Store

Nelle scorse ore Apple ha annunciato una nuova funzionalità che include "prezzi contingentati" per gli abbonamenti all'App Store. Secondo l'azienda di Cupertino, ciò dovrebbe offrire agli sviluppatori un nuovo modo per attrarre e fidelizzare gli abbonati, offrendo “un prezzo di abbonamento scontato a condizione che siano attivamente abbonati a un abbonamento diverso”. Come riportato sul sito ufficiale di Apple, tale funzionalità “può essere utilizzata per gli abbonamenti di uno sviluppatore o di due sviluppatori diversi. Stiamo attualmente sperimentando questa funzionalità e coinvolgeremo altri sviluppatori nei prossimi mesi. Gli interessati a implementare prezzi contingentati nella propria app, possono iniziare a pianificare oggi e iscriversi per ricevere una notifica quando saranno disponibili ulteriori dettagli a gennaio”.

Apple: sconti sull’App Store se si è già abbonati ad altre app e servizi

Il funzionamento dei prezzi contingentati è semplice. L’azienda di Cupertino spiega che uno sviluppatore potrebbe invogliare nuovi utenti ad abbonarsi al proprio servizio, offrendo una tariffa scontata se sono attivamente iscritti a un abbonamento di un altro sviluppatore. Ad esempio, questo potrebbe offrire agli utenti un prezzo scontato sull’abbonamento a “Mountain Climber” (a 4,99 dollari al mese anziché 5,99 dollari al mese), se questi sono già abbonati ad “Ocean Journal”. La tariffa scontata rimarrà attiva solo se gli utenti manterranno l’abbonamento ad entrambi i servizi. Dal lato utente, questi possono scoprire questi sconti sui prezzi all'interno dell’app dello sviluppatore, nei canali di marketing fuori piattaforma e nei posizionamenti pianificati sull'App Store.

Apple aiuta infine a gestire tale funzionalità, offrendo ai clienti un'esperienza di riscatto e acquisto fluida in base alla proposta di prezzo contingente da fornita dallo sviluppatore. Come già anticipato, tale funzionalità non è ancora attiva poiché è in fase di test. L’azienda afferma che “prezzi contingentati” dovrebbe essere implementata nei primi mesi del 2024. Gli sviluppatori interessati possono registrarsi sul sito di Apple, in modo da essere avvisati quando saranno disponibili ulteriori dettagli.