Apple annuncia il sideloading di app e store terzi su iOS in UE

Apple ha annunciato che sta apportando modifiche significative a iOS, App Store e altri servizi in UE per conformarsi al nuovo Digital Markets Act (DMA). Le modifiche forniranno agli sviluppatori più opzioni per la distribuzione e i pagamenti delle app. Tuttavia, Apple afferma che ciò apre anche nuovi rischi per la privacy e la sicurezza degli utenti e sta lavorando per evitare che ciò accada. Il DMA ha indicato i servizi Apple, come App Store e Safari, come “servizi della piattaforma principale”. Ciò significa che l'azienda è costretta a consentire l’introduzione di app store e opzioni di pagamento alternativi sui dispositivi iOS nell'UE. Di conseguenza, gli utenti iPhone in Europa potranno scaricare le app direttamente dalle pagine degli sviluppatori e dagli app store di terze parti a partire da marzo 2024.

Apple: con download diretti da siti terzi rischio malware aumentato

L’azienda di Cupertino afferma di implementare nuove misure di salvaguardia come la “Notarizzazione”. Tale misura sottopone le app a una revisione di base su sicurezza e privacy prima di essere eseguite su iOS, indipendentemente da dove vengono scaricate. La società richiederà inoltre l’autorizzazione di app store alternativi e si impegnerà a rispettare i requisiti continui per proteggere gli utenti. Nonostante queste tutele, Apple ammette che i download diretti e gli app store di terze parti aumentano rischi come malware, frodi o contenuti dannosi e incidono su fattori legati all’esperienza dell’utente come le prestazioni. L’azienda non sarà più in grado di utilizzare funzionalità iOS come la trasparenza del monitoraggio delle app e la condivisione familiare al di fuori dell’App Store.

Con iOS 17.4, gli utenti iOS europei potranno anche selezionare un browser web predefinito alternativo a Safari. Apple ora presenterà agli utenti un messaggio la prima volta che avviano Safari, consentendo loro di scegliere il browser predefinito preferito da un elenco di opzioni. Gli sviluppatori avranno poi accesso a oltre 600 nuove API fornite da Apple per supportare metodi di distribuzione e pagamento alternativi. Tuttavia, con un controllo meno centralizzato su ciò che le app possono fare, Apple ritiene che sarà più difficile garantire privacy e sicurezza su iOS.