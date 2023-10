Apple rilascia l’app Diario nella beta di iOS 17.2

Pochi giorni dopo l’arrivo in versione ufficiale del nuovo aggiornamento iOS 17.1, Apple ha lanciato la versione beta di iOS 17.2. Tra le novità di questo update ancora dedicato agli sviluppatori, è arrivato anche l’attesissimo Diario (Journal in inglese), inizialmente previsto tra le nuove funzioni e app di iOS 17. Diario è un’app di “journaling”, ovvero la scrittura per annotare i pensieri o progetti. Le varie pagine vengono visualizzate nella home dell’applicazione. Toccando l’icona “+” sarà possibile inserire le varie note personali. Una volta aperta, l’app invita gli utenti a descrivere le proprie esperienze e riflettere sui momenti vissuto, sfruttando anche i suggerimenti per il diario e gli spunti di scrittura. Naturalmente è possibile registrare note vocali o la propria posizione. L’utente può salvare link e contenuti da altre app o dal web, ma anche inserire elementi tramite il foglio di condivisione.

Diario Apple: le funzioni principali dell’app

Come già accennato, una delle funzioni più interessanti dell’app riguarda i suggerimenti di scrittura. Questi vengono creati sfruttando l’intelligenza artificiale del dispositivo. Diario utilizza infatti le attività dell’utente, come la musica ascoltata, le foto scattate, se si pratica o meno attività sportiva, ecc. per inviare suggerimenti. Questi rimangono sempre privati grazie alla crittografia end-to-end e vengono utilizzati solo all’interno dell’app (non vengono condivisi con terzi). L’utente può personalizzare i suggerimenti a proprio piacimento. Si tratta comunque di una funzione facoltativa. L’utente può decidere se attivarli o meno. Tra le altre funzionalità, è possibile salvare i momenti suggeriti sul Diario, trovare velocemente le note e le voci dei segnalibri, filtrare le voci per mostrare ad esempio solo quelle con contenuti multimediali. È inoltre possibile ricevere notifiche per i suggerimenti del Diario e impostare un programma per la giornata.

Diario include l’API Journaling Suggestions, che può essere integrata nelle app di scrittura di terze parti in modo da sfruttare i suggerimenti AI di Apple. L’azienda di Cupertino non ha confermato una data di uscita ufficiale per l’app, ma questa (e l’API correlata) dovrebbe essere rilasciata a fine 2023 (o inzio 2024), proprio come iOS 17.2.