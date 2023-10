iOS 17.1: Apple rilascia il nuovo update con migliorie correzioni

Apple ha finalmente rilasciato l’atteso aggiornamento ufficiale a iOS 17.1, già disponibile in versione beta dalla fine di settembre. Tra le novità di questo primo update del nuovo OS la più importante riguarda AirDrop, l’app che consente di trasferire file tra due dispositivi. A differenza delle precedenti versioni, adesso, quando i dispositivi coinvolti non riescono più a sfruttare la connessione WiFi, il passaggio dei file continuerà utilizzando la connessione dati del cellulare. Come annunciato durante la WWDC dello scorso giugno, questa funzione sarebbe dovuta arrivare con l’aggiornamento ufficiale a iOS 17. Tuttavia, per motivi sconosciuti Apple ha dovuto posticipare il tutto di qualche mese. Questa non è la sola novità del nuovo update. L’azienda di Cupertino ha anche introdotto piccole migliorie e correzioni.

iOS 17.1: le novità minori incluse nella nuova versione dell’OS

Come già visto nella precedente versione beta, AirDrop non è l’unica funzionalità ad essere stata aggiornata. Apple ha introdotto alcune migliorie minori, come ad esempio l’introduzione di Preferiti in Apple Music, che permette di aggiungere brani, album, playlist e artisti alla libreria, in modo che l’app impari a conoscere i gusti musicali dell’utente. Inoltre, iOS 17.1 ha incluso migliorie anche per quanto riguarda la funzione StandBy (in Impostazioni). Questa permette all’utente un maggiore controllo quando il display è spento e viene utilizzato in modalità di visualizzazione smart. Apple ha poi introdotto novità per Apple Wallet, ma solo per gli utenti del Regno Unito. Grazie all’API Open Banking del paese, gli utenti possono visualizzare il proprio saldo bancario direttamente sull’app. Questo aggiornamento dovrebbe poi risolvere il problema di iPhone 12, vietato in Francia per aver violato i limiti di esposizione alle radiazioni.

L’aggiornamento iOS 17.1 introduce la possibilità di scegliere un determinato album per Foto casuali. Tra le correzioni, è stato risolto un bug per cui il nome del chiamante di una telefonata in entrata poteva non essere mostrato durante un’altra chiamata in corso, uno che poteva causare la persistenza delle immagini sullo schermo, ma anche e un bug che riduceva la capacità di risposta della tastiera. Per scaricare l’aggiornamento, basta recarsi su “Impostazioni”, “Generali”, “Aggiornamento software” e toccare “Aggiorna ora”. Naturalmente, le stesse migliorie sono state introdotte anche per iPad, con l’aggiornamento iPadOS 17.1.