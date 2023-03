Internxt: cloud crittografato, sicurezza e un prezzo imbattibile

Internxt è il servizio di archiviazione di file che stavi cercando: creato con l'obiettivo di garantire la massima privacy e sicurezza ai propri utenti, è la scelta ideale per chiunque voglia proteggere i propri dati senza compromessi. Se sei alla ricerca di un'alternativa ai tradizionali cloud storage, Internxt è la soluzione perfetta. Con il suo approccio open source e zero-knowledge, la piattaforma ti permette di archiviare i tuoi file in modo sicuro e privato, senza mai dover temere intrusioni indesiderate.

Inoltre, Internxt è anche conveniente. Con il piano gratuito che offre uno spazio di 10 GB, sei già coperto con tutte le opzioni per la crittografia dei file. Ma se vuoi accedere a più spazio di archiviazione, Internxt ti offre una vasta scelta di piani a pagamento tra cui scegliere, sia in formula di abbonamento ricorrente che lifetime (lo spazio cloud sarà tuo per sempre, dietro il pagamento di un costo una tantum). Questa è un'opportunità unica per proteggere i tuoi dati: Internxt, pur avendo aperto solo nel 2020, ha già dimostrato di essere un pioniere nel settore della sicurezza informatica, diventando pian piano un must-have per chiunque voglia il massimo.

Ecco cosa otterrai con Internxt

Internxt è la piattaforma di cloud storage che ti serve per proteggere i tuoi dati in modo affidabile e privato. Il principale vantaggio è la sua forte attenzione alla privacy degli utenti, che si traduce nell'utilizzo della crittografia lato client e dei server decentralizzati, questa piattaforma di archiviazione cloud ti garantisce una sicurezza senza precedenti. A differenza dei servizi di cloud tradizionali, Internxt si impegna a fornire un ambiente protetto e affidabile per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati.

Ma non è solo la sicurezza a fare la differenza. Internxt è anche estremamente user-friendly, sia attraverso il sito web che l'applicazione dedicata. Archiviazione file, condivisione, backup, crittografia e sincronizzazione dati fra dispositivi sono solo alcune delle funzionalità disponibili, tutte progettate per semplificare la gestione dei tuoi dati. Oltre alla sicurezza senza compromessi, Internxt offre prezzi altamente competitivi. Gli abbonamenti mensili partono da soli 0,89 euro per 20 GB di spazio, fino a 8,99 euro al mese per 2 TB di spazio. Se scegli l'annuale, invece, otterrai uno sconto del 90% sul piano da 2 TB.

Tutti i piani, disponibili a questo link, includono crittografia dei file e delle condivisioni, l’accesso alle funzionalità Internxt e ai dati archiviati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, oltre alla garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

