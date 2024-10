Internet Archive è di nuovo online dopo il recente attacco hacker

Internet Archive è stato chiuso a causa di un attacco informatico all'inizio di ottobre. Fortunatamente, dopo aver risolto il problema, l’organizzazione ha deciso di ripristinare il sito lunedì sera. La cattiva notizia, almeno per ora, è che il sito è disponibile solo in modalità di sola lettura. In altre parole, nessuno può caricare nuovi contenuti sul sito, almeno per il momento.

In un post del blog, l’organizzazione afferma che altre funzionalità come il prestito e la revisione dei contenuti e il servizio di prestito interbibliotecario non sono ancora disponibili. Come riportato: “la sicurezza e l'integrità dei dati e degli utenti di Internet Archive rimangono le nostre massime priorità. Mentre l'incidente di sicurezza viene analizzato e contenuto dal nostro team, stiamo rilanciando i servizi e rafforzando le difese. Questi sforzi sono focalizzati sul rafforzamento dei sistemi firewall e sulla protezione ulteriore degli archivi dati”.

Internet Archive: hacker hanno avuto accesso a 31 milioni di account

Com’è noto, all’inizio di questo mese, gli organizzatori di Internet Archive hanno disattivato il sito, insieme ad altri siti affiliati. Ciò è avvenuto dopo che degli hacker ne hanno violato i server. I cybercriminali sono riusciti ad accedere a 31 milioni di account, tra cui informazioni personali come nomi utente, indirizzi e-mail e password crittografate. Da allora il team del sito ha lavorato per ripristinare i suoi servizi.

La settimana scorsa, l’organizzazione ha riattivato il famoso sito Wayback Machine, che consente agli utenti di controllare i contenuti passati sui siti web (anche rimossi). Attualmente, anche il sito Wayback Machine è in modalità di sola lettura. Sempre la settimana scorsa, un altro sito gestito da Internet Archive, Archive-It, è tornato online, ma sempre in modalità di sola lettura. Al momento, non è ancora noto quando saranno abilitati tutti i servizi (come il caricamento di nuovi contenuti) sul sito Internet Archive o sui siti affiliati.