Ricerca Google includerà Wayback Machine di Internet Archive

Il sito Wayback Machine di Internet Archive, salva da decenni il contenuto di siti web, compresi quelli che sono stati chiusi da tempo. Si tratta di uno strumento molto utile per esaminare vecchie versioni di siti web. Questo permette infatti di vedere cosa potrebbe essere cambiato rispetto alle versioni passate che, in alcuni casi, possono risalire a decenni fa. Tuttavia, fino ad ora è stato anche molto difficile navigare nel sito per ottenere le informazioni di cui si ha bisogno. Oggi, Internet Archive ha annunciato una nuova partnership con Google che consentirà alle persone di utilizzare la Ricerca Google per trovare direttamente i link del sito Wayback Machine.

Ricerca Google: come accedere alla funzionalità di Wayback Machine

In un post sul proprio blog, Internet Archive ha affermato: “per accedere a questa nuova funzionalità, esegui una ricerca su Google come al solito. Accanto a ogni risultato di ricerca, troverai tre puntini. Cliccandovi si aprirà il pannello ‘Informazioni su questo risultato’. All'interno di questo pannello, seleziona ‘Ulteriori informazioni su questa pagina’ per visualizzare un collegamento alla pagina Wayback Machine per quel sito web. Tramite questo collegamento diretto, sarai in grado di visualizzare le versioni precedenti di una pagina web tramite Wayback Machine, offrendo un'istantanea di come appariva in diversi momenti”.

Anche Google ha commentato la nuova partnership, attraverso il sito 9to5Google. Come riportato da Big G: “sappiamo che molte persone, comprese quelle nella comunità di ricerca, apprezzano la possibilità di vedere le versioni precedenti delle pagine web quando disponibili. Ecco perché abbiamo aggiunto link alla Wayback Machine di Internet Archive alla nostra funzione ‘Informazioni su questa pagina’. Ciò fornisce alle persone un contesto rapido e rendere queste informazioni utili facilmente accessibili tramite la Ricerca Google”.

Questa novità farà probabilmente felici molti utenti che usano la Ricerca Google che non erano in grado di accedere alle versioni precedenti dei siti web in un risultato di ricerca con la funzione delle pagine memorizzate nella cache di Google. Questa nuova funzionalità è ancora in fase di distribuzione è probabile che verrà introdotta già in un prossimo futuro.