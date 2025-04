Wi-Fi 7: con iliad la fibra ultraveloce entra in una nuova generazione

Con il lancio della nuova iliadbox dotata di tecnologia Wi-Fi 7, iliad introduce sul mercato italiano una delle prime offerte fibra residenziali compatibili con l’ultima evoluzione dello standard wireless. Si tratta di un importante salto di qualità in termini di velocità, stabilità e gestione del traffico dati domestico, che si affianca a una rete 100% in fibra ottica con prestazioni differenziate in base alla tecnologia di accesso.

La prima offerta in Italia con Wi-Fi 7 incluso

L’offerta fibra di iliad include connessione 100% FTTH, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali, e la iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Il tutto al prezzo mensile di 25,99 euro.

Per i clienti iliad mobile con un piano da 9,99 euro o 11,99 euro al mese, il canone fibra scende a 21,99 euro al mese, per sempre. L’agevolazione è valida anche per i nuovi clienti che attivano congiuntamente l’offerta mobile TOP 250 PLUS (9,99 euro/mese) o TOP 300 (11,99 euro/mese).

Wi-Fi 7: prestazioni elevate per una rete domestica sempre più esigente

Il Wi-Fi 7 è la più recente evoluzione del protocollo di trasmissione dati wireless. Rispetto alle generazioni precedenti, migliora in modo significativo la larghezza di banda disponibile, la gestione simultanea di dispositivi connessi e la stabilità della rete in ambienti ad alta densità.

La iliadbox integrata nell’offerta fibra viene fornita in comodato d’uso gratuito ed è già compatibile con questo standard. Permette di gestire agevolmente attività ad alta intensità di banda come streaming in 4K, download pesanti, videoconferenze, gaming online e smart working, anche da più dispositivi collegati contemporaneamente.

La gestione energetica è stata ottimizzata grazie alla presenza di un tasto ON/OFF e a una modalità "Sleeping" che consente di ridurre i consumi elettrici nei periodi di inattività. La configurazione della rete domestica è supportata da un'app dedicata, iliadbox Connect, che consente di monitorare i dispositivi connessi, gestire gli accessi e controllare le prestazioni in tempo reale.

Chiamate illimitate e servizi inclusi

L’offerta fibra iliad include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che verso oltre 60 destinazioni internazionali, nel rispetto delle condizioni d’uso lecito e corretto. L’installazione è a cura di un tecnico specializzato, che porta la iliadbox direttamente a casa dell’utente, senza costi aggiuntivi.

Per gli ambienti domestici più ampi, è possibile aggiungere in locazione a 1,99 euro al mese un iliad Wi-Fi extender, per estendere il segnale e garantire una copertura uniforme in ogni stanza. Per conoscere l'offerta completa di Iliad

