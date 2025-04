Apple TV+: cosa guardare gratis questo weekend e le novità in arrivo

Apple TV+ è, sempre di più, un punto di riferimento tra i servizi di streaming, grazie a un catalogo ricco e articolato che comprende tantissimi contenuti di alta qualità. Il servizio, ricordiamo, costa 9,99 euro al mese oppure è accessibile con un abbonamento Apple One, da 19,99 euro al mese.

Ci sono due modi per accedere gratis ad Apple TV+. Il primo è la prova gratuita di 7 giorni, accessibile a tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato il servizio. Il secondo, invece, è la promo che garantisce 3 mesi gratis a chi ha acquistato un nuovo iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV nel corso degli ultimi 90 giorni.

Per verificare se una delle due promozioni è disponibile per il proprio account (o per creare un nuovo account) è sufficiente visitare il sito ufficiale di Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+

Su Apple TV+ sono disponibili diverse serie davvero molto interessanti. Una su tutte è Scissione, che con la seconda stagione, arrivata nelle scorse settimane, è diventata uno dei principali successi dell'anno del settore delle Serie TV. Da non perdere anche Silo, un altro capolavoro che unisce dramma e fantascienza andando ad arricchire il catalogo di Apple TV+.

Imperdibile è la commedia Ted Lasso che porta gli spettatori nel mondo dello sport. Un'altra serie imperdibile è The Studio, commedia che racconta le difficoltà di uno studio di produzione hollywoodiano che deve evitare il fallimento. Da non perdere anche il thriller Disclaimer con Cate Blanchett.

Le novità in arrivo su Apple TV+

Questo mese sono in arrivo diverse novità sulla piattaforma di streaming di Apple. La prima è disponibile da oggi. Si tratta di Your Friends and Neighbors, nuova serie Apple Studios con protagonista Jon Hamm.

Il prossimo 16 di aprile, invece, sarà disponibile la commedia surrealista Government Cheese, che racconta le avventure di una famiglia fuori dagli schemi. La serie ha come protagonista l'attore David Oyelowo.

Da non perdere, inoltre, la nuova serie francese Carême che sarà disponibile dal prossimo 30 di aprile. La serie racconterà le vicissitudini del primo chef famoso al mondo ed è ambientata nella Francia dell'800.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.