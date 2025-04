Fibra fino a 1 Gigabit a 17 euro per 6 mesi con Aruba

Aruba Fibra è disponibile in offerta a partire da 17,69 euro al mese per 6 mesi e zero costi di attivazione. La promozione, valida fino al 21 aprile, consente di navigare in Internet ad una velocità fino a 1 Gigabit, ponendosi dunque come scelta ideale per quanti sono alla ricerca di un'offerta per la fibra economica senza rinunciare alle prestazioni.

Con la fibra di Aruba si possono svolgere al meglio tutte le attività che richiedono una connessione Internet: dallo smart working allo studio per l'Università, dalla visione di film ed eventi sportivi in streaming al gaming con la propria console preferita. Per la sua fibra, l'azienda italiana si appoggia alla rete di Open Fiber: per verificare la copertura è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Aruba.

Perché scegliere l'offerta Aruba Fibra

Ci sono diversi validi motivi per cui scegliere l'offerta Aruba Fibra. Il primo è il prezzo ultra-concorrenziale: nel panorama italiano della fibra non esistono fornitori in grado di offrire una fibra fino a 1 Gigabit/s a 17 euro, e sono sempre meno le offerte che permettono di mantenere il prezzo della fibra al di sotto dei 25 euro. A questo proposito, sottolineiamo che al termine dei primi sei mezi promozionali il prezzo passerà a 24,90 euro al mese.

Un altro vantaggio è l'attivazione gratuita dell'offerta. Anche in questo caso vale il discorso fatto qui sopra: la concorrenza difficilmente propone offerte con zero costi di attivazione, al contrario di quanto fatto invece da Aruba.

C'è poi l'opzione esclusiva Stop&Go, termine ripreso dal mondo della Formula 1. Come funziona? I clienti hanno la facoltà di mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi una volta all'anno. Si tratta di un vantaggio considerevole, soprattutto per chi ha l'abitudine di trascorrere una lunga vacanza durante il periodo estivo.

L'offerta sulla fibra ultraveloce a 17,69 euro al mese è valida fino al 21 aprile: per attivarla online è sufficiente collegarsi al sito di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.