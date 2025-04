Musica illimitata gratis per 3 mesi: ecco come attivare subito l'offerta Amazon

Tutta la musica che ami a portata di mano e completamente gratis: questa l’offerta che Amazon ha previsto per tutti i nuovi clienti. Attivabile solamente ancora per pochi giorni, è possibile avere Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi e sfruttarne tutte le potenzialità. Non l’hai mai usato? Questa è l’occasione per provare Amazon Music Unlimited utilizzarlo gratis fino all’11 luglio.

Tre mesi GRATIS di musica e podcast senza pubblicità

Attivando ora Amazon Music Unlimited avrai la possibilità di usufruire gratis per tre mesi dell’esperienza d’ascolto di una delle migliori piattaforme di streaming audio. Su Amazon Music Unlimited, infatti, sono disponibili tutte le migliori hit, le discografie dei cantanti e delle band nazionali e internazionali con un ricco catalogo di podcast per rimanere sempre aggiornati e approfondire argomenti di interesse e di tendenza.

Con l’abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited per tre mesi gli skip sono illimitati, non c’è alcun tipo di interruzione pubblicitaria e si può ascoltare liberamente in ogni momento (anche offline) tutta la propria musica preferita.

Un dettaglio spesso sottovaluto è la compatibilità universale del servizio. A differenza di altre piattaforme che funzionano meglio su ecosistemi specifici, Amazon Music Unlimited è perfettamente ottimizzato per qualsiasi dispositivo: smartphone iOS o Android, smart speaker di ogni marca (non solo Echo), console di gioco, smart TV e ovviamente web browser.

Così puoi davvero ascoltare la tua musica preferita nelle migliori condizioni possibili, usufruendo anche della qualità di riproduzione audio migliore. Con Amazon Music Unlimited, infatti, la riproduzione audio si basa sulla tecnologia Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un ascolto davvero spaziale e coinvolgente. Il suono a tre dimensioni restituisce un’esperienza d’ascolto completamente avvolgente, spettacolare per apprezzare al meglio ogni suono e strumento dei brani che si stanno ascoltando.

Approfitta dell’offerta: questi sono gli ultimi giorni per attivare Amazon Music Unlimited e utilizzarlo gratis per tre mesi.

