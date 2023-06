ING Conto Arancio è gratuito per il primo anno se lo apri adesso

Conto Arancio è un conto corrente ING attualmente in promozione a canone zero, prelievi e bonifici gratuiti per un anno se lo aprite adesso! E il canone è azzerabile anche successivamente se deciderete di accreditare stipendio o pensione.

Il conto è associato a una carta di debito, che permette di prelevare senza alcuna commissione in tutta Italia o europa. Ecco cosa offre nel dettaglio.

ING Conto Arancio: il conto facile da aprire

Aprire ING Conto Arancio è veramente una passeggiata. Basterà recarsi nella pagina del conto e cliccare su "Apri Conto Corrente Arancio", fornendo tutti i documenti richiesti. Potete anche scegliere se aggiungere il modulo Zero Vincoli, con cui potete avere canone gratuito per 1 anno, prelievi senza commissioni in tutta Italia o europa, bonifici SEPA fino a 50.000€, così come MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, oltre a un modulo assegni ogni anno.

Scegliete la carta più adatta a voi, tra carta di debito, carta di credito Gold o prepagata Mastercard per gli acquisti online o in negozio. Tutte le opzioni consentono di personalizzare il PIN, avere notifiche in tempo reale sulle transazioni e azzerare il canone. La prepagata ha anche il canone totalmente gratis, è ricaricabile velocemente dall'app e, oltre al servizio di SMS allert, può autenticare gli acquisti con Face ID. Tutte le carte hanno la tecnologia contactless e sono compatibili con i portafogli digitali GPay o Apple Pay.

Aprendo ING Conto Arancio è anche possibile collegare un conto deposito che consente di far fruttare i propri risparmi al 3%. Non ha alcun costo per l'apertura, la gestione e l'eventuale trasferimento o chiusura. Consente di fruttare il 3% annuo lordo per un anno fino a 100.00€ ed è possibile prelevare o depositare in qualsiasi momento, senza alcun vincolo.

Avrete inoltre a disposizione un servizio clienti da contattare comodamente tramite WhatsApp, per ottenere informazioni sui prodotti o aiuto di qualsiasi tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.