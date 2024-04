Il kernel Linux 6.7 raggiunge la fine del suo ciclo di vita

Lo sviluppatore Linux, Greg Kroah-Hartman, ha annunciato la fine del ciclo di vita (EOL) della serie Linux 6.7. Tale versione non riceverà più bugfix e altri aggiornamenti di sicurezza. Per questo motivo, ha esortato tutti gli utenti ad aggiornare all'ultimo kernel Linux 6.8 nel più breve tempo possibile. Il kernel Linux 6.7 è stato rilasciato da Linus Torvalds il 7 gennaio 2024 e ha introdotto nuove interessanti funzionalità. Queste includevano ad esempio i file system bcachefs e copy-on-write (COW) per sistemi operativi basati su Linux. Quest’ultimo era progettato per competere con le moderne funzionalità offerte dai file system Btrfs e ZFS. Linux 6.7 ha inoltre introdotto il supporto per il firmware GSP di NVIDIA nel driver grafico open source Nouveau, nuove funzionalità per il file system Btrfs, miglioramenti per il file system EXT4, una serie di miglioramenti di rete, nonché numerosi driver nuovi e aggiornati per un supporto hardware migliore.

Linux 6.7: dopo la versione 6.7.12 passare a Linux 6.8.3

Dopo soli dodici aggiornamenti di manutenzione, la serie del kernel Linux 6.7 è ora contrassegnata come EOL (End of Life). Ciò significa che non riceverà più bug e correzioni di sicurezza. Come riportato da Greg Kroah-Hartman sulla mailing list per Linux 6.7.12: “questo è l'ULTIMO kernel 6.7 ad essere rilasciato. Questo ramo è ormai a fine vita. Per favore passate al ramo 6.8. da subito”. Il kernel Linux 6.8 è stato rilasciato il mese scorso, il 10 marzo 2024, con nuove funzionalità. Sono stati inclusi il supporto della virtualizzazione LAM (Linear Address Masking) per KVM, un nuovo driver Intel Xe DRM, il supporto fscrypt per CephFS, un THP (Transparent Huge Pages) multi-dimensione e altro ancora. Linux 6.8 sta già alimentando varie popolari distribuzioni GNU/Linux, come Arch Linux e openSUSE Tumbleweed. Inoltre, sarà il kernel predefinito nelle prossime versioni Fedora Linux 40 e Ubuntu 24.04 LTS.

Anche il kernel Linux 6.8 è stato aggiornato alla versione 6.8.3, che presto farà il suo ingresso nei repository software stabili delle popolari distribuzioni GNU/Linux. Il kernel Linux 6.8.3 include alcune modifiche con 4772 inserimenti e 2551 eliminazioni in 481 file modificati. Si tratta quindi di un aggiornamento altamente raccomandato. Bisogna tuttavia considerare che, sebbene Linux 6.8 sia dotato di funzionalità all'avanguardia, avrà anch’esso vita breve e sarà supportato solo per un paio di mesi. Pertanto, gli utenti in cerca di un supporto a lungo termine per il proprio kernel dovrebbero considerare di passare a una delle tante serie di kernel LTS. Linux 6.6 LTS è l'ultima di queste versioni e sarà supportata fino a dicembre 2026.