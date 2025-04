I rischi del Wi-Fi pubblico e perché una VPN può proteggervi

Nei prossimi giorni milioni di italiani partiranno per una vacanza all'estero o nel nostro Paese. A parte il meteo, il pericolo numero uno da affrontare sarà il Wi-Fi pubblico, cioè la rete non protetta a cui ci si collega in aeroporto, in hotel o al ristorante.

Quando si è fuori dall'Italia spesso non si hanno alternative, vuoi per la mancanza di una eSIM per l'estero vuoi per un discorso di autonomia dello smartphone, dal momento che usare i dati mobili disponibili in roaming porta ad un consumo maggiore rispetto al collegamento ad una connessione Wi-Fi. Rimane però un problema di fondo: una rete Wi-Fi di questo tipo è debole, può essere facilmente "bucata" dagli hacker, con tutte le conseguenze del caso per i dati personali degli utenti connessi:

furto di informazioni sensibili , come password, credenziali per l'accesso a servizi di home banking e numeri delle carte di credito;

, come password, credenziali per l'accesso a servizi di home banking e numeri delle carte di credito; furto di identità , con possibili implicazioni penali nel peggiore dei casi;

, con possibili implicazioni penali nel peggiore dei casi; aumento generale di e-mail phishing, telefonate indesiderate e attacchi ransomware.

Da qui la necessità di difendersi. Lo strumento più adeguato è la VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde la propria attività sul web agli occhi di hacker e utenti malintenzionati. A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta di PrivateVPN, grazie alla quale si può beneficiare di tre anni di servizio al prezzo scontato di 2,08 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

In che modo una VPN rende più sicuro il Wi-Fi pubblico

Una VPN reindirizza i dati legati all'attività sul web tramite un server VPN che ha un proprio indirizzo IP. In questo modo, qualunque persona cerchi di entrare in possesso dell'indirizzo IP di un utente connesso al Wi-Fi pubblico conoscerà soltanto l'indirizzo del server, ma non potrà fare nulla per risalire alla posizione virtuale del dispositivo.

PrivateVPN rappresenta la scelta ideale per quanti desiderano mettere in sicurezza i propri dati quando sono in vacanza, connettendosi alle reti Wi-Fi pubbliche senza preoccupazioni. L'offerta dei 3 anni a 2,08 euro al mese è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.