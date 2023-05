Hype: il conto totalmente gratuito e gestibile da smartphone

Un conto corrente, magari abbinato a una carta prepagata, è sempre comodo per poter effettuare in sicurezza le spese quotidiane, come gli acquisti online e nei negozi, pagare le bollette o ricaricare semplicemente il proprio telefono. Se siete alla ricerca di una soluzione gratuita, che offre anche alcune funzionalità utili, Hype potrebbe fare al caso vostro.

Cosa offre il conto Hype

Hype è stato inizialmente lanciato da Banca Sella nel 2015. Dopo il successo ottenuto con il pubblico, diventa una società indipendente pur rimanendo nello stesso gruppo. L'offerta base è un conto corrente interamente gestibile dallo smartphone e abbinato a una carta prepagata. Ecco cosa include a canone zero:

Applicazione compatibile con Android e iOS

Possibilità di gestire virtualmente la carta e sospenderne al volo le funzionalità

Ricarica della carta tramite bonificol, contanti o altri conti correnti

Fino a 15.000€ di movimenti all'anno

Sezione "Radar" dedicata alla gestione delle spese

Invio o ricezione gratuita di denaro da parte dei contatti che utilizzano Hype

Invio di bonifici, pagamento di bollettini o F24

Ricariche telefoniche dall'app

Sezione dedicata alla sottoscrizione di conti depositi, fondi di investimenti, acquisto di azioni o assicurazioni

Possibilità di creare un box salvadanaio

Cashback e gift card con l'iniziativa Hype Club

La versione Hype Next, a 2,90€ al mese, aggiunge una carta di debito, la possibilità di ricaricare gratuitamente senza limiti e accreditare lo stipendio. L'offerta Hype Premium invece, a 9,90€ al mese, comprende una carta di debito World Elite Mastercard con prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei gratis e pacchetto di assicurazioni per viaggi e furti all'ATM. Entrambe queste due offerte sono inoltre gestibili anche da desktop. Non manca un conto dedicato alle aziende e alle P.IVA a 2,90€ al mese, con carta di debito, zero spese di attivazione e canone azzerabile se si effettuano dei pagamenti presso esercenti fisici e online.

L'apertura di un conto Hype è semplice e la carta viene spedita direttamente a casa con un corriere.

