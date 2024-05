PROMO SelfyConto: Samsung Galaxy A25 in regalo

Banca Mediolanum presenta una PROMO interessante per chi decide di aprire un nuovo SelfyConto entro fine mese. La promozione, denominata "Promo Selfy Maggio 2024", offre diversi vantaggi ai nuovi clienti che scelgono SelfyConto come loro conto corrente online. Tra i premi disponibili troviamo un Samsung Galaxy A25 e molti altri.

PROMO SelfyConto: i dettagli

La promozione è attiva fino al 31 Maggio 2024, e i clienti devono perfezionare l'apertura del conto entro il 7 Giugno 2024 per usufruire dei vantaggi offerti. Dopo 7 giorni, è possibile cambiare il premio con uno a scelta tra un Buono Amazon da 150 euro, un Xbox Series S, delle Apple AirPods di terza generazione ed altri.

Il suddetto conto offre diversi vantaggi, vediamoli:

Zero Canone di tenuta conto fino a 30 anni e per tutti, per il primo anno.

di tenuta conto fino a 30 anni e per tutti, per il primo anno. Carta di Debito Gratuita , supportata dal circuito Mastercard e disponibile anche in formato digitale.

, supportata dal circuito Mastercard e disponibile anche in formato digitale. Prelievi Gratuiti in area Euro senza limiti di operazioni.

in area Euro senza limiti di operazioni. Operazioni Bancarie Gratuite come bonifici , addebiti utenze, pagamenti MAV/RAV , F23, F24, e ricariche telefoniche.

come , addebiti utenze, pagamenti , F23, F24, e ricariche telefoniche. Tassa zero sulla gestione del conto corrente per i giovani sotto i 30 anni, con possibilità di azzerare la tassa di 3,75 al mese per gli altri utenti dal secondo anno in poi.

SelfyConto offre anche diverse soluzioni per personalizzare la propria esperienza bancaria, come carte di credito personalizzabili, carte prepagate e una varietà di servizi assicurativi per viaggi, animali domestici e protezione finanziaria.

Costi ed altro

Il conto corrente Selfy di Mediolanum rappresenta una valida soluzione per chi è alla ricerca di un conto corrente completo smart ed accessibile direttamente da smartphone. La promozione che regala un A25 è valida fino alla fine del mese di Maggio 2024. Inoltre, non ci sono spese per l'apertura del conto e può essere aperto tramite spid.

