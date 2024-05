Hosting scontato fino al 75% + website builder: la promo di Hostinger da non perdere

Oggi ti parleremo di un servizio hosting scontato fino al 75%. Non è la solita offerta capestro per attirare nuovi clienti, ma è autentica. Il servizio in questione si chiama Hostinger, che sicuramente avrai già sentito nominare da altre parti. Questa piattaforma non solo garantisce funzionalità di qualità, ma offre anche due mesi gratuiti di abbonamento. È tutto vero! Potrai finalmente dire addio alle soluzioni scadenti che ti hanno fatto perdere tempo e denaro.

Tanto per rinfrescarti la memoria, Hostinger è una celebrità nel mondo dell'hosting, grazie ai suoi anni di esperienza e alla reputazione di successo e affidabilità. Vuoi avviare un'attività o espandere quella già esistente? Non preoccuparti, il provider ha una vasta gamma di strumenti utili che ti permetteranno di costruire un sito web che catturerà l'attenzione del pubblico internazionale. La parte migliore? È compreso anche il website builder nel pacchetto.

Tre ragioni per scegliere il piano hosting scontato fino al 75% di Hostinger

Il piano Premium di Hostinger è il paradiso degli imprenditori digitali. Non solo offre uno sconto imperdibile del 75%, ma mette a disposizione una miriade di strumenti rivoluzionari. La pubblicazione del tuo sito web sarà un gioco da ragazzi grazie alla vasta gamma di strumenti che ottimizzano le prestazioni e proteggono le tue informazioni. E con uno dei migliori website builder del mercato, creare un sito web non potrebbe essere più facile. Troppo bello per essere vero? Aspetta, c’è ancora altro da sapere!

Se deciderai di utilizzare WordPress, potrai installarlo con un semplice clic. Hostinger ha pensato a tutto per rendere la gestione del tuo sito ancora più semplice. Il piano Business, pensato appositamente per piccole e medie imprese, offre vantaggi incredibili a soli 3,99 euro al mese. Tra le funzionalità incluse ci sono:

100 siti web;

200 GB di spazio SSD;

SSL gratuito illimitato; dominio gratuito;

larghezza di banda illimitata ;

; WordPress gestito;

backup giornalieri ;

; protezione Cloudflare.

Nonostante tutta questa grande generosità, non dimenticare la ciliegina sulla torta: due mesi di servizio gratis. È un’opportunità rara per usufruire di un servizio di alta qualità con un’esperienza utente eccezionale.

Il team di esperti professionisti di Hostinger è sempre disponibile, giorno e notte, per assistenza. Davvero, hai mai visto niente di meglio? Sicuramente no, quindi non perderti questo hosting scontato fino al 75%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.