Holograph: arrestati hacker per furto di 14 mln di dollari in crypto

Gli hacker sospettati dietro il furto di 14.000.000 di dollari in criptovaluta dalla società tecnologica blockchain Holograph sono stati recentemente arrestati in Italia. Come annunciato nel fine settimana dalla Polizia di Stato italiana, quattro individui sospettati di reati informatici e riciclaggio di denaro sono stati trovati in una lussuosa villa a Salerno. Holograph è un exchange di criptovalute con sede nelle Isole Cayman e una piattaforma web3 che facilita l'interoperabilità tra gli ecosistemi blockchain. Il 13 giugno 2024, la piattaforma ha annunciato che gli autori di azioni dannose hanno sfruttato un difetto di smart contract. Tale bug ha consentito loro di coniare arbitrariamente 1 miliardo di HLG, il token di Holograph, e di ritirare l'importo in nove transazioni. All'epoca, i token erano valutati 14 milioni di dollari. Tuttavia, poche ore dopo l'incidente, il loro valore è crollato di oltre l'80%.

Holograph: sequestrati chiavi private, crypto wallet, codici e chiavi di registro

Holograph ha confermato che l'hacking è stato eseguito da un ex consulente tecnico e sviluppatore con conoscenza interna della funzionalità del protocollo. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la Polizia francese, hanno seguito il gruppo di presunti hacker per settimane, osservando il loro stile di vita lussuoso. Come riportato dalla Polizia Postale: "la ricostruzione dei movimenti dei sospettati ha rivelato che erano in Italia da diverse settimane, soggiornando in ville di lusso situate in Sardegna, all'Isola d'Elba e sulla Costiera Amalfitana, frequentando ristoranti raffinati, noleggiando numerosi jet privati, barche di lusso e auto di lusso con autista".

I mandati di arresto europei hanno portato al fermo di due dei quattro individui. Questi ora si trovano nel carcere di Salerno e attendono la loro estradizione in Francia. Gli altri due sono stati indagati ma per ora restano liberi. L'operazione di polizia ha anche sequestrato chiavi private di wallet di criptovaluta, codici, chiavi di registro e vari dispositivi elettronici trovati in possesso dei criminali informatici, che devono essere esaminati per prove a supporto delle indagini. Presumibilmente, almeno il resto dei fondi rubati verrà restituito a Holograph, ora che le autorità hanno accesso ai wallet di criptovaluta che contengono i proventi. Dopo la notizia degli arresti, il prezzo di HLG è rimbalzato del 28,3% nelle ultime 24 ore e del 59,4% nell'ultima settimana. Tuttavia, il suo valore attuale è ancora molto più basso rispetto ai livelli pre-hack.