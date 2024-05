Come iniziare con le criptovalute? Ecco la piattaforma giusta da scegliere

Il mondo delle criptovalute ha registrato una prima parte di 2024 davvero molto intensa: la forte crescita registrata dal Bitcoin in attesa dell'halving arrivato poi a fine aprile, infatti, ha riacceso l'attenzione sul settore ed ha portato a una crescita generalizzata di molte criptovalute.

Per gli investitori che hanno già deciso di puntare sulla compravendita di asset digitali c'è ora la necessità di scegliere la piattaforma a cui affidarsi per la gestione del proprio wallet. La soluzione giusta, in questo momento, non può che essere Coinbase, punto di riferimento assoluto per il mondo delle cripto, con milioni di utenti attivi.

Per iniziare a usare Coinbase basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, tramite il box qui disotto.

È il momento di puntare sulla compravendita di criptovalute?

La crescita del Bitcoin ha, senza dubbio, spinto il mondo delle cripto nel corso degli ultimi mesi. Il mercato oggi è molto diverso, con quotazioni più elevate e diverse opportunità per gli investitori. La scelta legata all'ingrosso in questo mercato è puramente personale e va valutata con attenzione.

Le ipotesi sul futuro del settore, invece, non mancano di certo. Uno dei possibili scenari futuri è rappresentato da una possibile forte crescita del Bitcoin, a seguito del quarto halving, che potrebbe trascinare anche altre cripto. Si tratta di uno scenario che, almeno per il momento, è ancora lontano dal verificarsi. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere le idee più chiare.

Nel frattempo, per assicurarsi una piattaforma efficace per la compravendita di criptovalute è possibile scegliere Coinbase. Si tratta di un punto di riferimento assoluto per milioni di utenti che hanno già scelto di arricchire il proprio patrimonio con asset digitali, puntando sul Bitcoin e su altre cripto.

Per verificare il funzionamento di Coinbase e creare un nuovo account basta seguire il link qui di sotto.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.