Google TV mostrerà update delle app nell’home page

È in arrivo un nuovo aggiornamento della schermata iniziale di Google TV, che apporta una piccola ma utile modifica all'interfaccia utente. Ora, ogni volta che si aggiorna un'app dal Play Store, l'app Google TV visualizzerà un anello di avanzamento attorno all'icona dell'app in fase di aggiornamento. Questa utile modifica consente all'utente di sapere quando un'app si sta aggiornando e lo stato di avanzamento dell’update. In precedenza, l'aggiornamento dell'app avveniva in background, senza fornire alcun indizio all'utente sullo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Per conoscere lo stato di aggiornamento dell'app, l'utente doveva andare su Google Play, selezionare Le mie app e poi Aggiornamenti disponibili. Adesso le cose sono cambiate.

Google TV: nuova funzionalità presente su tutti i dispositivi

Come riportato dalla redazione di 9to5Google, questa funzionalità era già disponibile su alcuni dispositivi Android (a seconda dell'app di avvio della schermata iniziale utilizzata). Non è chiaro quando la funzionalità sia stata aggiunta a Google TV. Tuttavia, ora sta comparendo su svariati dispositivi. Inoltre, questa non era disponibile prima della recente riprogettazione della schermata iniziale che ha introdotto le icone circolari delle app. In particolare, il nuovo anello della barra di avanzamento dell'aggiornamento dell'app funziona ora su tutti i dispositivi. Questi includono le smart TV supportate da Google TV, Google TV Streamer e non solo.

Google TV ha ricevuto di recente un trattamento preferenziale da Google. A settembre, la libreria di canali gratuiti ha trovato una nuova collocazione chiamata "Freeplay" (in precedenza chiamata "Fast"). Tuttavia, sembra che nelle scorse ore tale sezione sia stata ritirata da molti dispositivi che supportano il sistema. Naturalmente si tratta di un ritiro temporaneo. L’azienda di Mountain View ha infatti intenzione di correggere alcuni bug importanti che la affliggono prima di renderla nuovamente disponibile. Ad oggi non è chiaro quando ciò possa avvenire, ma è probabile che Big G rilasci presto un comunicato in merito.