Google Play: Big G sta lavorando a un nuovo download manager

Google ha sviluppato alcune nuove funzionalità per il Play Store. Di recente, è stata sviluppata una nuova funzionalità che metterà in evidenza le app pensate per tablet e auto, che potrebbe far parte del programma di app mobili Car-ready di Google, annunciato all'evento Google I/O 2024. Ora, l'ultimo APK Teardown dell'app Google Play v42.9.16-3 rivela diverse stringhe relative a una funzionalità del download manager. Sebbene le stringhe non rivelino molto sulla funzionalità del download manager, suggeriscono che organizza le app. Spesso è difficile ricordare le app installate di recente, ma il gestore dei download potrebbe probabilmente risolvere il problema. Le stringhe individuate sul download manager del Google Play sono: “AppOpenDownloadManager__enable_play_download_manager”, “AppOpenDownloadManager__enable_recent_downloads_sorted_by_install_time” e “AppOpenDownloadManager__enable_recent_downloads_sorted_by_schedule_time”.

Google Play: come dovrebbe apparire il nuovo download manager

La redazione di Android Authority è riuscita ad abilitare la funzionalità e vedere il probabile nuovo download manager del Google Play. Naturalmente, ad oggi non è chiaro se Google renderà disponibile o no la funzionalità per tutti gli utenti. Il gestore dei download all'interno del Google Play mostra l’elenco delle app in download e le app installate di recente che non sono state aperto. Quando si apre un'applicazione qualsiasi dal download manager, l'elenco scompare. Inoltre, Google aggiungerà un'icona in alto a destra, accanto al menu, che presenta un badge. Quest’ultimo mostra anche il numero di app e giochi che scaricate di recente.

Tuttavia, questo nuovo gestore dei download non è esente da difetti. Ad esempio, ad oggi manca la possibilità di mettere in pausa e riprendere i download. Dal momento che le dimensioni delle app e dei giochi stanno aumentando, sarebbe stata una caratteristica molto utile per gli utenti. Come già accennato, la funzionalità non è al momento disponibile sul Google Play. L’azienda di Mountain View non ha condiviso comunicati in merito a tale funzionalità. È quindi possibile che in futuro Big G possa cambiare i suoi piani e non rilasciarla affatto.