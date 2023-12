Google rilascia strumenti di diagnostica per dispositivi Pixel

Google sta rilasciando uno strumento per aiutare gli utenti a diagnosticare i problemi con i loro smartphone e tablet Pixel. Gli utenti possono avviare la l’app componendo il numero #*#7287#*# sulla tastiera. In questo modo essi potranno verificare se il telefono funziona correttamente, prima o dopo una riparazione. Google offre numerosi strumenti diagnostici all'interno dell'app. Sebbene gli utenti possano eseguire un test diagnostico completo per rilevare problemi sull’intero dispositivo, ci sono anche opzioni per eseguire test individuali per difetti fisici e problemi che interessano il display, i sensori e la connettività del telefono. Il nuovo strumento di diagnostica è attualmente disponibile su tutti i telefoni Pixel in inglese, ma in futuro potrebbero essere aggiunte anche altre lingue.

Google: Repair Mode e manuali di riparazione per Pixel

L’app di diagnostica non è l’unica novità di Google. Gli utenti Pixel possono anche attivare la “Repair Mode”, modalità molto simile a quella già presente sui dispositivi Samsung e Apple. Si tratta di una funzionalità che protegge la privacy impedendo ad altri l'accesso a tutti i dati presenti sul dispositivo quando questo viene riparato. Tutto ciò avviene senza dover eseguire un backup e la cancellazione dei dati. Prima di portare in riparazione lo smartphone basterà attivare questa modalità e i propri dati saranno protetti. Come riportato sul blog ufficiale di Google “La modalità di riparazione Pixel è un passo importante per proteggere la privacy e garantire che i dispositivi vengano riparati in modo rapido ed efficiente”.

Per migliorare l’esperienza Google sta pubblicando anche nuovi manuali di riparazione, che l'azienda afferma essere “più facili da utilizzare per i tecnici e gli appassionati del fai da te”. Gli utenti possono scaricare manuali di riparazione dal sito web di Google in inglese e francese ma, al momento, sono disponibili solo per Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Google afferma che aggiungerà manuali di riparazione per i dispositivi precedenti nel corso dei prossimi mesi.