Pixel 8 e Pixel 8 Pro ufficiali: scheda tecnica, prezzo e dove acquistarli

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono i nuovi smartphone presentati oggi dal colosso di Mountain View.

I due nuovi smartphone, disponibili su diversi canali di vendita italiani, inclusa Amazon, si presentano con fotocamere migliorate, nuovi sensori e molto altro ancora. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: le caratteristiche tecniche

Iniziamo con il design dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che presentano un'estetica elegante con linee più fluide e finiture in metallo, utilizzando materiali riciclati.

Il Pixel 8 è più compatto rispetto al suo predecessore e offre un display Actua da 6,2 pollici con una maggiore luminosità rispetto al Pixel 7. È disponibile in diverse finiture, tra cui grigio verde, rosa e nero ossidiana.

Il Pixel 8 Pro, d'altra parte, vanta un display Super Actua da 6,7 pollici, il più luminoso mai realizzato. Le immagini ultra HDR rimangono fedeli alla realtà anche alla luce diretta del sole. Il retro è opaco con una cornice in alluminio lucido e può essere acquistato in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana.

Entrambi i modelli sono dotati di nuovi sensori, tra cui uno per la rilevazione della temperatura sul retro del Pixel 8 Pro.

Ma la vera forza di questi smartphone risiede nelle fotocamere potenziate e negli strumenti di editing rivoluzionari. Il Pixel 8 Pro ha un obiettivo ultrawide più grande, un teleobiettivo che cattura più luce e una fotocamera frontale con messa a fuoco automatica per selfie eccezionali. Il Pixel 8, invece, offre una fotocamera principale aggiornata e un nuovo obiettivo ultrawide per la messa a fuoco Macro.

L'intelligenza artificiale dei Pixel è stata ulteriormente migliorata per comprendere meglio il linguaggio umano, consentendo interazioni più naturali con l'assistente vocale. Il riconoscimento vocale tiene conto delle pause e delle esitazioni durante la conversazione.

Inoltre, grazie all'intelligenza artificiale avanzata, la funzione Filtro Chiamate contribuisce a ridurre il numero di chiamate indesiderate fino al 50%. Il telefono risponde in modo silenzioso alle chiamate da numeri sconosciuti e può distinguere le chiamate importanti da quelle non desiderate. In futuro, Filtro Chiamate offrirà suggerimenti di risposte contestuali per semplificare la gestione delle chiamate.

I dispositivi Pixel 8 offrono un alto livello di protezione con il chip Titan M2 e la modalità Sblocco con il Volto, che soddisfa i requisiti di sicurezza più elevati per le app bancarie e di pagamento.

Infine, Google ha annunciato un impegno per fornire ben sette anni di supporto software per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, garantendo aggiornamenti regolari del sistema operativo, aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità.

Per rendere l'acquisto più accessibile e conveniente, Google ha stretto collaborazioni con Unieuro e Vodafone Italia per offrire i prodotti Pixel in tutti i negozi Unieuro in Italia e soluzioni convenienti per i clienti Vodafone.

I dispositivi Pixel sono anche disponibili su Amazon e sul Google Store a partire da 799 euro per Pixel 8 e da 1099 euro per Pixel 8 Pro.

