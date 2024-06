Google One: stop al servizio VPN da oggi, 20 giugno 2024

Da oggi, 20 giugno 2024, il servizio VPN incluso nel vostro abbonamento Google One verrà interrotto. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi, poiché esistono diverse alternative per mantenere la vostra navigazione sicura online. Se possedete un dispositivo Pixel 8 o un modello successivo, avrete automaticamente accesso a una VPN integrata nelle impostazioni di sistema.

Questa funzione vi permetterà di navigare in modo privato e sicuro senza dover installare applicazioni aggiuntive. Inoltre, se siete clienti del servizio di telefonia mobile Google Fi, potete sfruttare la VPN inclusa nel piano tariffario di Google Fi. Per maggiori dettagli, visitate il sito web di Google Fi. Per chi cerca altre opzioni, esistono numerose VPN a pagamento sul mercato che offrono funzionalità avanzate e alti livelli di sicurezza. Tra le più popolari ci sono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost.

Come disattivare la VPN di Google One

Se non desiderate utilizzare un'altra VPN, potete disattivare la VPN by Google One seguendo questi passaggi:

Disattivare VPN dall'app Google One: Aprite l'app Google One sul vostro dispositivo Android.

Andate alla sezione "Vantaggi".

Trovate il riquadro relativo alla VPN e toccate "Visualizza dettagli".

Disattivate l'opzione "VPN". Disattivare VPN dalle impostazioni di sistema: Andate su "Impostazioni" del vostro dispositivo.

Accedete a "Rete e Internet" o "Connessione e condivisione".

Selezionate "VPN" e poi "VPN di Google One".

Disattivate l'opzione "Usa VPN".

Per rimuovere completamente il profilo VPN:

Andate su "Impostazioni" del vostro dispositivo. Accedete a "Rete e Internet" o "Connessione e condivisione". Selezionate "VPN" e poi "VPN di Google One". Toccate "Impostazioni" e poi "Elimina profilo VPN". Confermate l'eliminazione del profilo.

Ricordate di fare un backup dei vostri dati prima di disattivare o rimuovere la VPN by Google One. Se riscontrate problemi di connessione a Internet dopo aver disattivato la VPN, provate a riavviare il dispositivo o a connettervi a una rete Wi-Fi diversa. Con la fine di questo servizio, diverse opzioni per la navigazione sicura e privata rimangono disponibili.