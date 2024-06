VPN veloce e sicura + Giga eSIM gratis con NordVPN (nuova offerta)

C'è una nuova offerta in casa NordVPN, VPN punto di riferimento per l'intero settore: fino al 69% di sconto sui piani di due anni (prezzi a partire da 3,99 euro al mese) e 20 GB di dati eSIM gratis per l'app Saily, per una protezione online completa e una migliore connettività Internet durante la prossima vacanza all'estero.

NordVPN è una delle migliori VPN al mondo. Uno status guadagnato nel corso degli anni grazie a una velocità di connessione superiore alla concorrenza e alle tante funzionalità extra incluse nel proprio servizio.

NordVPN: i piani di 2 anni in sconto fino al 69%

L'ultima offerta di NordVPN si applica a tutti i piani della durata di due anni. Il piano Base, che include il servizio VPN e 1 GB di dati eSIM gratis, è in promozione a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. I prezzi dei piani Plus e Ultimate sono rispettivamente di 4,99 euro e 7,49 euro al mese, forti di tutta una serie di servizi aggiuntivi come l'opzione Threat Protection, un password manager multipiattaforma e la nuova assicurazione Cyber contro le frodi sugli acquisti online e le truffe informatiche.

Sono proprio i piani Plus e Ultimate a garantire inoltre il maggior numero di Giga per l'app Saily, rispettivamente 3 GB e 20 GB. Il nuovo servizio sviluppato da Nord Security, l'azienda che sta alle spalle di NordVPN, è divenuto in poco tempo una delle soluzioni più gettonate tra gli utenti alla ricerca di un piano eSIM internazionale sicuro e a prezzi competitivi.

Per aderire alla nuova promozione, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, è sufficiente collegarsi a questa a pagina di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.