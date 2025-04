Viaggio all'estero? La migliore VPN per l'Italia è in forte sconto

Per chi viaggia molto all'estero c'è la necessità di attivare una VPN "per l'Italia". Un servizio di questo tipo deve poter garantire una connessione sicura (grazie alla crittografia) e, nello stesso tempo, deve poter permettere all'utente di ottenere un IP italiano, mettendo a disposizione server situati in Italia.

La migliore VPN per l'Italia, in questo momento, è ExpressVPN che, grazie anche a un protocollo proprietario, permette di sfruttare una connessione ad alta velocità e con un IP italiano. Il servizio in questione è oggi disponibile in promo con uno sconto del 61%. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis, infatti, è possibile attivare la VPN a 4,99 dollari al mese, per un totale di 28 mesi.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il link qui di sotto. Da segnalare che per i nuovi utenti che scelgono ExpressVPN ci sono anche 5 GB gratis da usare all'estero con una eSIM offerta da holiday.com

ExpressVPN: la migliore VPN per l'Italia è in offerta

Con ExpressVPN c'è la possibilità di sfruttare un servizio ricco e completo, con tutti gli elementi giusti per poter sfruttare una connessione sicura, anche quando si usa un accesso pubblico. Grazie al protocollo VPN proprietario, inoltre, la connessione tramite ExpressVPN è sempre molto veloce e permette, quindi, di evitare i tipici rallentamenti legati all'utilizzo delle VPN.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, con diversi server presenti in Italia che consentono di ottenere facilmente un indirizzo IP italiano. C'è anche la possibilità di utilizzare la VPN da 8 dispositivi in contemporanea, grazie alle app messe a disposizione dal servizio.

Per accedere alla promo e attivare la migliore VPN per l'Italia basta premere sul box qui di sotto, sfruttando così lo sconto del 61%.

