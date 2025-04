Sicurezza e risparmio: l’offerta di PrivadoVPN con il 90% di sconto

Stai pianificando le vacanze e vuoi navigare in sicurezza ovunque nel mondo? PrivadoVPN ha l’offerta perfetta per te. Proteggi la tua privacy digitale, accedi a contenuti geo-limitati e risparmia fino al 90% con i piani esclusivi disponibili solo per un periodo limitato.

Piani disponibili per ogni esigenza

1. Piano Mensile – Flessibilità totale

€10.99/mese ideale per chi vuole testare il servizio senza impegno a lungo termine.

2. Piano 12 Mesi + 3 Mesi GRATIS – Risparmio smart

€1.33/mese - risparmi l’88% rispetto al prezzo mensile e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

3. Piano 24 Mesi + 3 Mesi GRATIS – L’offerta più conveniente

€1.11/mese - risparmi il 90% sul prezzo standard e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

Cosa include l'offerta

- Server in 67 città in tutto il mondo

- 10 connessioni simultanee

- SOCKS5 Proxy incluso

- Zero log

- Blocco pubblicità e prevenzione minacce

- Controllo parentale

- App per ogni dispositivo

- Supporto per PayPal, Criptovalute, iDeal e molto altro

Quando ti serve usare una VPN

Durante le vacanze all’estero:

Naviga su Wi-Fi pubblici in hotel o caffè senza preoccuparti di furti di dati o tracciamenti. La connessione criptata protegge tutte le tue attività online.

Streaming di contenuti geo-limitati:

Guarda i tuoi programmi preferiti su Netflix, Prime Video o RaiPlay anche se ti trovi fuori dall’Italia. Basta con i messaggi "contenuto non disponibile nel tuo Paese".

Lavoro in smart working ovunque nel mondo:

Accedi in sicurezza a file aziendali e strumenti di lavoro da qualsiasi parte del mondo, senza temere cyber-attacchi.

Protezione per tutta la famiglia:

Con il piano da 10 dispositivi, puoi proteggere smartphone, tablet e computer di tutti i membri della famiglia – con un solo abbonamento.

Come attivare PrivadoVPN in pochi passaggi

Inserisci l’email Crea un profilo con i tuoi dati Scegli il metodo di pagamento (Carta, PayPal, Criptovaluta, ecc.) Completa l’acquisto e scarica l’app Connettiti e naviga in sicurezza, ovunque tu sia.

Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.