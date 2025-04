3 anni di VPN ad un prezzo da ridere con PrivateVPN

Se hai organizzato una vacanza all'estero in occasione delle prossime festività pasquali, devi sapere che ti imbatterai in almeno due problemi: l'impossibilità di guardare in streaming i tuoi contenuti preferiti e possibili attacchi hacker connettendoti alle reti Wi-Fi pubbliche presenti negli aeroporti, negli hotel e nei locali. Per evitare di rovinarti la vacanza, puoi porre da subito un rimedio attivando una VPN, il servizio che consente di modificare la propria posizione con una virtuale e di collegarsi alle reti Wi-Fi libere in tutta sicurezza.

A questo proposito segnaliamo l'offerta del fornitore VPN svedese PrivateVPN, che si distingue rispetto alla concorrenza per la sua politica relativa alla privacy dei dati personali. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare un piano della durata di tre anni a 2,08 euro al mese, oltre a beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere PrivateVPN

Il fiore all'occhiello del provider VPN PrivateVPN è la tutela della privacy dei dati personali dei suoi utenti. Ciò si deve proprio alla base dell'azienda in Svezia, dal momento che il Paese scandinavo fa rispettare alle aziende che operano sul suo territorio una delle leggi sulla privacy dei dati personali più severe in Europa.

Si tratta di un elemento fondamentale: la maggior parte dei servizi VPN, infatti, promette un livello di privacy che alla prova dei fatti non è reale, anzi, causando spesso e volentieri problemi non trascurabili ai loro utenti. Questo invece non succede scegliendo PrivateVPN: nessuno conoscerà mai la tua attività sul web né entrerà in possesso delle tue informazioni personali.

Un altro motivo per cui scegliere PrivateVPN è il prezzo scontato garantito per tre anni e non solo per pochi mesi, come invece accade con la concorrenza: per beneficiare dello sconto dell'85% sul piano da 36 mesi, collegati al sito ufficiale di PrivateVPN e attiva l'offerta promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.