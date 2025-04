Naviga sicuro a casa e in viaggio con 2€ al mese: è la promo PrivateVPN

Vuoi più privacy quando navighi? Oppure hai bisogno di uno strumento che ti aiuti a superare limiti geografici online? Per te c'è PrivateVPN, uno dei principali provider VPN che oggi lancia un'offerta davvero da non perdere: 12 mesi + 24 mesi extra, per un totale di 36 mesi a soli 2,08 euro al mese, con un risparmio dell’85%. E il tutto con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Tutti i vantaggi di PrivateVPN

PrivateVPN si distingue per una combinazione vincente di velocità, sicurezza e semplicità d’uso. Ma cosa offre nel dettaglio? Innanzitutto, grazie alla crittografia AES-256 a 2048-bit di livello militare, puoi navigare protetto contro hacker, tracker e occhi troppo curiosi. Inoltre, la politica di zero log, supportata dalla normativa svedese sulla privacy, garantisce che nessuna tua attività online venga registrata o condivisa.

PrivateVPN elimina buffering, attese infinite e rallentamenti. Le connessioni sono ottimizzate per lo streaming in HD, il gaming online e il download di file pesanti, offrendo performance spesso superiori a quelle di connessioni non protette.

Con oltre 200 server in 63 paesi, PrivateVPN ti consente di sbloccare contenuti limitati geograficamente su piattaforme come Netflix, BBC iPlayer, Disney+, e molto altro. Che tu sia in viaggio o voglia accedere a contenuti esteri da casa, PrivateVPN ti apre le porte del web. Anche l'installazione è semplice: bastano 60 secondi per essere operativi. È disponibile per Windows, Mac, Android, iOS, Linux e persino router.

In quali contesti è utile PrivateVPN? Ad esempio, può essere utilizzata da chi lavora da remoto, oppure da coloro a cui piace guardare contenuti disponibili solo in altri Paesi. Una VPN può rivelarsi necessaria in viaggio, specialmente per proteggersi da connessioni poco sicure come i Wi-Fi pubblici. Oppure, se ti trovi a viaggiare in Paesi dove vige la censura o l'accesso a determinati siti web (come i social network) è limitato.

La promozione attuale lanciata da PrivateVPN prevede:

36 mesi di abbonamento all' 85% di sconto (12+24 extra)

(12+24 extra) Tutte le app incluse

Connessioni simultanee su 10 dispositivi

Banda illimitata

Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Non perdere la promo: abbonati al piano annuale di PrivateVPN per ricevere tutti i vantaggi e 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.